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Модель белорусского ИТ-стартапа научилась видеть посевы сквозь облака
Источник материала: Tut.by
Команда OneSoil создала модель, которая анализирует радарные и мультиспектральные снимки спутников Sentinel-1 и Sentinel-2, мультиспектральные данные низкого разрешения и на их основе определяет вегетационный индекс на месте облаков. Об этом
— Всем, кто использует спутниковые снимки Sentinel-2, мешают облака: из-за них не всегда можно увидеть вегетацию. И никто до сих пор не мог решить эту проблему. Мы решили. Мы стали дополнительно использовать радарные снимки со спутников Sentinel-1, которые могут «смотреть сквозь облака», и при помощи специальных алгоритмов научились определять вегетацию. Теперь облака нам не помеха, — заявил Мазай.
Предсказание индекса происходит с помощью технологии deep learning. Максимальная ошибка расчетов — 3−4%. Разрешение снимков, по которым рассчитывается NDVI, — 10 метров.
Около недели назад обновленное приложение OneSoil заработало в Аргентине, где сейчас горячий сельскохозяйственный сезон. Со временем новый функционал планируется запустить в других регионах.
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Стартап разработал алгоритмы, определяющие вегетационный индекс полей по снимкам в пасмурную погоду.
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