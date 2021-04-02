Новая Девятовка. Как выглядит квартал, который построили там, где снимали «Белые Росы»

Источник материала: Tut.by

В Гродно на месте частных домов в микрорайон Девятовка, где когда-то снимали фильм «Белые Росы» заканчивают строить новый квартал, рассказывает realt.by.





Сегодня бывшую деревню Девятовка — именно она когда-то стала прообразом Белых Рос из знаменитого фильма — полностью поглотил город. В ближайшее время в новый квартал на перекрестке Курчатова и Дзержинского переедут более 600 семей.

Весь жилой комплекс будет состоять из 5 домов.

Один дом достроен и сдан, он имеет Г-образную форму и переменную высотность. Еще два расположены перпендикулярно друг другу и также образуют фигуру в виде буквы Г.













Сейчас застройщик «Гродножилстрой» возводит еще две «свечки»

В январе 2020 года на улице Курчатова были сданы первые 126 квартир. Первыми новоселами стали жители бывшей деревни Девятовка. Как в фильме «Белые Росы», так и в жизни — жильцам отселяемой деревни предоставили жилье в многоэтажке, возведенной неподалеку.

Жители бывшей деревни, которые захотели сменить район, получили квартиры в новостройке по улице Лидская.













Вторая новостройка по улице Курчатова немного меньше, в ней 96 квартир, а на первом этаже размещаются нежилые помещения. Третий дом на 155 квартир «закрывает» квадрат нового жилого комплекса.

Всего в этом жилом комплексе на месте бывшей деревни Девятовка будет построено 623 квартиры.

Кстати, в новом квартале можно купить квартиру, правда, сейчас в продаже есть квартиры только в одной «свечке».

На сайте «Гродножилстроя» цены на жилье указаны за 0,1 квадратного метра, что равняется стоимости одной жилищной облигации.

Также в продаже находятся коммерческие помещения в доме № 2 по плану застройки. Помещения площадью 42,43−58,07 квадратного метра продаются по 3100 рублей за «квадрат». Площадью 62,54−83,1 квадратного метра — по 3000 рублей.





Сдача последних двух домов намечена на 3 квартал этого года.

Напомним, фильм «Белые Росы» снимали в 1983 году в Гродно. Съемочной площадкой стала не только деревня Девятовка, но и центральные старые улочки города.

В фильме снимались известные советские актеры Всеволод Санаев, Николай Караченцов, Борис Новиков, Галина Польских, Наталья Хорохорина.

По сюжету, жители деревни Белые Росы получают ордера на квартиры в многоэтажке в городе, который постепенно поглощает деревню. Главному герою Федосу, его семье и соседям приходится учиться жить по-городскому. Кинолента стала очень популярной среди советских зрителей. Популярный в те годы журнал «Советский экран», проведя опрос, признал «Белые Росы» лучшей комедией года. В 1983 году картина Игоря Добролюбова собрала в прокате 36,1 миллиона зрителей .









Высказывания главных героев очень быстро «растащили» на цитаты.

Несколько лет назад на месте съемок поставили муляж колодца, а также табличку с фотографией одной из сцен фильма. Недавно около остановки общественного транспорта появился информационный стенд. В честь фильма в Гродно названа одна из улиц.