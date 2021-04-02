Белорусский боксер завоевал титул WBA Inter-Continental

Бой прошел в первом полусреднем весе (до 63,5 килограммов). Противостоял белорусу российский боксер Федор Папазов с огромным опытом профессиональных боев.





Долголевец первую половину поединка теснил своего оппонента, доводя удары до цели. Позже Папазов попробовал добыть преимущество, но безрезультатно. Евгений блокировал все попытки, отвечая точными ударами.





В итоге Долголевец победил раздельным решением судей и стал обладателем престижного чемпионского титула - WBA Inter-Continental.





Также белорус завоевал пояс ЕBР.





Тренируется Долголевец у известного белорусского тренера Константина Маханькова.





Евгений тренируется и выступает вместе со своим братом Михаилом Долголевцом (весовая категория 76,2 килограмма), который в конце сентября 2020-го завоевал чемпионский пояс IBF Eurasia в Казани, записав на свой счет третью победу в профессионалах.





Долголевец-младший долгое время был лидером национальной команды Беларуси по боксу, является мастером спорта международного класса. В профессионалы перешел в конце 2019 года.





Среди белорусских боксеров на профессиональном ринге также выступают Кирилл Релих и Иван Баранчик, которые добились наибольших успехов в этом виде спорта.