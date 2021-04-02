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Юлия Высоцкая - о купаловцах: Я не понимаю, как могли остаться те, кто там остался

02.04.2021 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская актриса Юлия Высоцкая в интервью проекту «Скажи Гордеевой» высказалась о ситуации в Купаловском театре, где в свое время работала.

— Я даже не понимаю, как могли остаться те, кто там остались. Вот этого не понимаю. То, что они ушли, я в этом не сомневалась ни секунды. Когда я видела недавно одну девушку — она училась на два года старше меня — и она рыдала, признавая ошибку своих коллег, которые ушли, вот это для меня странно. Это, правда, странно. Мне кажется, тогда лучше молчать. Это как-то благороднее.

— Бывает страшно говорить вслух свою позицию. Особенно артисту.

— Безусловно. Тогда лучше молчать.

Как отмечает tut.by, речь, судя по всему, идет об эпизоде 19 февраля 2021 года — тогда Лукашенко посетил Купаловский театр и посмотрел фрагмент репетиции спектакля «Паўлінка», а также встретился с актерами. 

Его действия поддержала актриса Ольга Нефедова.
 
 
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Российская актриса Юлия Высоцкая в интервью проекту «Скажи Гордеевой» высказалась о ситуации в Купаловском театре, где в свое время работала.
 
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