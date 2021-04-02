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Юлия Высоцкая - о купаловцах: Я не понимаю, как могли остаться те, кто там остался
Источник материала: Партизан
Российская актриса Юлия Высоцкая в интервью проекту «Скажи Гордеевой» высказалась о ситуации в Купаловском театре, где в свое время работала.
— Я даже не понимаю, как могли остаться те, кто там остались. Вот этого не понимаю. То, что они ушли, я в этом не сомневалась ни секунды. Когда я видела недавно одну девушку — она училась на два года старше меня — и она рыдала, признавая ошибку своих коллег, которые ушли, вот это для меня странно. Это, правда, странно. Мне кажется, тогда лучше молчать. Это как-то благороднее.
— Бывает страшно говорить вслух свою позицию. Особенно артисту.
— Безусловно. Тогда лучше молчать.
Как отмечает
Его действия поддержала актриса Ольга Нефедова.
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Российская актриса Юлия Высоцкая в интервью проекту «Скажи Гордеевой» высказалась о ситуации в Купаловском театре, где в свое время работала.
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