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Новое днище: парню после задержания сломали руку и посадили в карцер - судья отправил его на сутки

02.04.2021 17:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанина Илью Басюка задержали 27 марта возле ТЦ "Рига" на входе в пиццерию.

По словам Ильи, которые передает ТГ-канал правозащитников "Весна наблюдает", неизвестные попросили его пройти с ними в автобус. Минчанин пошел, а в Партизанском РУВД на него составили два протокола — за "пикетирование" путем поднятия кулака вверх и за "неповиновение" при задержании.

Первый суд над Басюком прошел 30 марта. Свидетель-милиционер заявил, что минчанин поднятым вверх кулаком побуждал других людей к подобным действиям. 

Адвокат спросила: "Почему вы решили, что поднятые вверх руки означают несогласие с властью?" На это милиционер ответил: "Призывали так делать, раньше были такие мероприятия". 

Судья отправил дело Басюка на доработку. Кстати, видео, предоставленное адвокатом, доказывало, что Илья не оказывал неповиновения, а шел с милиционерами добровольно и в этот момент рука у него еще не была не сломана. Однако милиционер заявил: "Не реагировал на жесты сотрудников — значит, упирался".

Басюка через 72 часа после задержания не выпустили, а составили новый протокол. Якобы он "в подвале РУВД выхватил бланк опроса и хотел внести туда записи без разрешения".

На суде Илья Басюк заявил, что его били в ИВС и сломали ему руку. После этого его посадили в карцер на трое суток. Из всей медицинской помощи ему предоставили только таблетку и бинт. В карцере со сломанной рукой минчанин провел трое суток без матраса и постельного белья.

Также он сообщил, что чувствует себя очень плохо: его тошнит, кружится голова и болит сломанная рука. 

Тем не менее судья Михаил Макаревич приговорил Илью по последнему протоколу к 10 суткам ареста.
 
 
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Минчанина Илью Басюка задержали 27 марта возле ТЦ "Рига" на входе в пиццерию.
 
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