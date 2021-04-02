Новое днище: парню после задержания сломали руку и посадили в карцер - судья отправил его на сутки

По словам Ильи, которые передает ТГ-канал правозащитников "Весна наблюдает", неизвестные попросили его пройти с ними в автобус. Минчанин пошел, а в Партизанском РУВД на него составили два протокола — за "пикетирование" путем поднятия кулака вверх и за "неповиновение" при задержании.





Первый суд над Басюком прошел 30 марта. Свидетель-милиционер заявил, что минчанин поднятым вверх кулаком побуждал других людей к подобным действиям.





Адвокат спросила: "Почему вы решили, что поднятые вверх руки означают несогласие с властью?" На это милиционер ответил: "Призывали так делать, раньше были такие мероприятия".





Судья отправил дело Басюка на доработку. Кстати, видео, предоставленное адвокатом, доказывало, что Илья не оказывал неповиновения, а шел с милиционерами добровольно и в этот момент рука у него еще не была не сломана. Однако милиционер заявил: "Не реагировал на жесты сотрудников — значит, упирался".





Басюка через 72 часа после задержания не выпустили, а составили новый протокол. Якобы он "в подвале РУВД выхватил бланк опроса и хотел внести туда записи без разрешения".





На суде Илья Басюк заявил, что его били в ИВС и сломали ему руку. После этого его посадили в карцер на трое суток. Из всей медицинской помощи ему предоставили только таблетку и бинт. В карцере со сломанной рукой минчанин провел трое суток без матраса и постельного белья.





Также он сообщил, что чувствует себя очень плохо: его тошнит, кружится голова и болит сломанная рука.





Тем не менее судья Михаил Макаревич приговорил Илью по последнему протоколу к 10 суткам ареста.