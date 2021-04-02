Российская делегация оценила базу для создания учебного центра в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. Делегация Воздушно-космических сил Российской Федерации завершила рекогносцировку предстоящего совместного стратегического учения "Запад - 2021", сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

Ранее замначальника Генштаба — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко рассказал корреспонденту Sputnik о формировании совместного учебного центра на белорусской территории.

"У нас создается учебно-боевой центр ВВС и ПВО. Он предусматривает обучение нашей авиации, изучение и освоение новых образцов техники ПВО. Боевую его составляющую представят вопросы несения боевого дежурства по противовоздушной обороне", – уточнил генерал-майор белорусской армии.

В пресс-службе оборонного ведомства отметили, что в рамках визита российская делегация уточнила "состояние учебно-материальной базы и условия формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО".

"Определены состав сил и средств Российской Федерации, предполагаемых к совместной подготовке на территории Республики Беларусь", - уточнили в Минобороны.

Помимо этого, военные специалисты определили порядок совместного обучения на современных образцах вооружения, военной и специальной техники, а также выполнения учебно-боевых задач.

Боевая учеба

В начале марта этого года в Москве министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. Главы оборонных ведомств обсудили работу совместной системы ПВО.

В ходе переговоров министры договорились создать три совместных учебно-боевых центра : два в России (Нижегородская область и Калининградский район), один – в Беларуси (Гродненская область).

Планируется, что на белорусской территории будут готовить боевые экипажи для Су-30 СМ, а также обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах.

Также в этом году осенью на территории республики состоятся масштабные военные маневры – "Запад – 2021". В преддверии стратегического учения военные двух стран проведут целый ряд совместных подготовительных мероприятий.

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