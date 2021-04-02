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Генштаб: Военная доктрина Союзного государства Беларуси и России обновлена

02.04.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Военная доктрина Союзного государства (СГ) Беларуси и России кардинально пересмотрена, осталось ее утвердить на заседании Высшего госсовета, заявил в пятницу замначальника генштаба белорусских Вооруженных сил Павел Муравейко.

Оборонные ведомства Беларуси и России начали работу над корректировкой Военной доктрины Союзного государства в 2018 году.

Обновленная Военная доктрина Беларуси была принята в 2016 году, и как тогда заявил глава белорусского оборонного ведомства, она стала реакцией государства на ситуацию в мире и "цветные революции".

"Мы не стоим на месте в правоприменительной практике. Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики, – военная доктрина Союзного государства. Ее осталось утвердить на Высшем государственном совете", - заявил Муравейко, выступая на торжественном собрании "Союзное государство: открывая новые возможности".

Мало финансов

Вместе с тем он отметил, что Беларусь и Россия ограничены в средствах бюджета Союзного государства по функционированию региональной группировки войск.

"К сожалению, ограниченность средств бюджета Союзного государства не позволяет в полной мере осуществлять нам весь комплекс необходимых мероприятий. Особенно это ощутимо сказывается на ежегодном обеспечении функционирования региональной группировки войск, а также поддержании на необходимом уровне объектов военной инфраструктуры, принятых к совместному использованию", - сказал замначальника Генштаба ВС Беларуси.

Поручение президента

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что двум странам следует "осовременить" документы по применению региональной группировки войск вооруженных сил с учетом ситуации у западных границ и в мире. В декабре 2020 года Лукашенко был представлен актуализированный план применения региональной группировки войск, который впоследствии он одобрил. Тогда же Лукашенко подчеркнул, что российским и белорусским военным "успокаиваться" нельзя, как бы ни "убаюкивали" разговорами об обычных учениях своих сил США и НАТО.

Про военную доктрину

Обновленная Военная доктрина Беларуси была принята в 2016 году, до этого этот документ обновлялся 14 лет назад. Обновленная военная доктрина Беларуси сохранила оборонительный характер, а применение военной силы в ней рассматривается только как исключительная мера. В доктрине прописаны направления развития оборонного сектора экономики Беларуси, в частности развитие собственной "оборонки" и создание белорусских образцов техники и вооружения.

 
Теги: Минск
 
 
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Военные ведомства двух стран готовят проект документа на утверждение Высшего государственного совета.
 
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