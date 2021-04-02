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В МВД рассказали о том, как будут охранять госслужащих

02.04.2021 17:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Государственные служащие, которым поступает угроза, смогут обращаться в органы внутренних дел за защитой. Об этом рассказал глава МВД Иван Кубраков в эфире телеканала Беларусь 1.

Если защита нужна государственному служащему, обращение должно поступить от организации или предприятия, где он работает, пояснил Кубраков.

"Заявление принимается в органах внутренних дел и, естественно, организовывается государственная защита того или иного лица с учетом угрозы, которая поступает. То есть либо это здоровью, либо имуществу и с учетом этого организовываются все мероприятия, в том числе и физическая охрана, если в этом есть необходимость", - отметил министр.

Ранее стало известно о том, что в проекте изменений в законе "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны" предусмотрена возможность предоставления телохранителей журналистам государственных средств массовой информации.  

Кроме телохранителей, на законных основаниях можно будет также провести легендирование данных и даже изменить внешность.

Как ранее отмечал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александр Рахманов, такие меры позволят "сберечь их здоровье, жизнь, имущество от любых преступных посягательств".

Буллинг и угрозы

Ранее глава Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев сообщал о том, что с августа 2020 года сотни белорусских журналистов из государственных СМИ подверглись и подвергаются буллингу, получили угрозы, несколько из них из-за травли перенесли инсульты и инфаркты.

По словам главы БСЖ, доклад о буллинге и травле более 400 журналистов из государственных СМИ в Беларуси был направлен в ОБСЕ, но ответа на него не поступило. 

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Теги: Минск
 
 
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Ранее стало известно, что журналистам государственных СМИ смогут дать охрану и даже изменить внешность.
 
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