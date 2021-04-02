Не успел построить дом — налог вырастет в 100 раз? Правила для граждан изменят

В Беларуси подготовлен и вынесен на общественное обсуждение проект нового указа о строительстве жилых домов.

Новый указ «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории» разработан для того, чтобы стимулировать граждан вкладывать деньги в строительство жилья.

Это именно проект документа, то есть в нем возможны изменения. В тексте указа сказано, что после его принятия Совмину отводится полгода на то, чтобы привести все нормативные акты в соответствие с указом и принять иные меры по его реализации.





Строить нужно быстрее

Согласно проекту указа индивидуальный жилой дом должен быть введен в эксплуатацию в течение пяти лет.

Этот срок начинается с даты, когда гражданин зарегистрировал свои права на земельный участок.

Срок установлен с учетом права на консервацию в течение трех лет, причем продлить ее исполком не может.

В то же время действующий указ № 87 от 7 февраля 2006 года позволяет завершить строительство такого дома в течение восьми лет. И это с учетом трех лет консервации и «одноразовой» возможности исполкома продлить срок строительства на два года.

Еще одно важное отличие состоит в следующем.

Под завершением строительства указ № 87 понимает возведение жилого дома под крышу, без обязательства ввести его в эксплуатацию.

Тогда как проект нового указа обязывает гражданина принять объект в эксплуатацию.

Когда у стройки несчастливый конец…

Что делать гражданину, если он не успеет закончить стройку в отведенное время?

Проект указа дает ему возможность продать или провести другое отчуждение недостроенного дома, причем срок продажи не установлен.

А вот время завершения строительства на участках, полученных до вступления нового документа в силу (повторимся, этот срок еще не известен), определено:

более пяти лет, включая консервацию — в течение полугода;

более четырех лет — в течение одного года;

более трех лет — в течение двух лет;

более двух лет — в течение трех лет;

более одного года — в течение четырех лет.

«Если на дату вступления в силу указа объект законсервирован, то по истечении срока консервации либо со дня принятия физическим лицом решения о его расконсервации, возведение должно быть завершено в указанные сроки и обеспечена приемка объекта в эксплуатацию, либо физическим лицом должно быть принято решение об отчуждении такого объекта», — отмечается в проекте.

В ситуации, когда денег на строительство у гражданина нет, он может законсервировать объект, чтобы потом произвести его отчуждение.

Тот, кто купит недостроенный объект, должен завершить его постройку за три года с даты регистрации права собственности на такой объект.

Если же объект наследуется, то согласно проекту указа на его строительство отводится три года и шесть месяцев со времени открытия наследства.

Нарушителей ждет повышенная ставка налога

Если дом не построен в срок, а решение о его отчуждении не принято в отведенное время, то гражданину увеличат ставку земельного налога в сто раз.

Причем это решение затронет всех граждан независимо от того, есть ли у них законное освобождение от уплаты налога или нет.

В настоящее время ставка земельного налога по жилой усадебной застройке составляет 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка.

По решению исполкомов эта ставка может быть увеличена на повышающий коэффициент 2.

В обосновании к проекту документа Минстройархитектуры приводит несколько примеров, чтобы проиллюстрировать это планируемое нововведение.

Так, в Бресте за участок площадью в десять соток гражданин в прошлом году заплатил 54 рубля налога с учетом повышающего коэффициента.

Если ставка, как требует того проект указа, будет увеличена в сто раз, то земельный налог для «штрафника» составит 5400 рублей.

«Срок осуществления продажи не установлен, поскольку в проекте указа закреплены экономические рычаги, понуждающие гражданина к завершению строительства в сроки, установленные в нем», — поясняет министерство.

Граждане в стороне не остались

До 11 апреля проект указа можно обсудить на Правовом портале.

Некоторые белорусы уже воспользовались возможностью высказать свое мнение с цифрами и фактами в руках.

Так, одним непонятно, как быть с участками, которые выделяются тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

«На таких участках как правило ни воды, ни электричества, ни дороги нормальной, технику не загнать. Плюс ко всему, если вы не многодетная семья, то поддержки минимум, кредит льготный только эти пять лет будешь ждать. Своими силами, без кредита построить небольшой домик в один этаж — нужно очень постараться. Причем и молодой семье, и родителям их»», — пишет один из участников обсуждения.

Другие граждане отмечают, что соблюсти новые правила будет невозможно, поскольку в некоторых населенных пунктах не проложены коммуникации.

«И момент с сетями, дом без коммуникаций, того же электричества, в эксплуатацию ввести нельзя, участки продают и без коммуникаций, за пять лет их могут и не провести. Человек построил дом, допустим, генератор брал в аренду — его примут без коммуникаций в эксплуатацию?» — задается вопросом форумчанин.

Третьи не согласны с тем, что сроки ввода домов в эксплуатацию должны соблюдаться теми, кто получил участок до вступления этого документа в силу.

Четвертые указывают на несоразмерность штрафных санкций («Обложение земельным налогом в стократном размере будет неподъемной тратой для гражданина, получающего среднюю заработную плату»), а пятые задаются вопросом, будет ли считаться нарушением норм указа, если дом достроен в срок, а нежилые постройки на придомовой территории — нет.

При этом на форуме звучит не только критика, но и приводятся конкретные предложения, как улучшить положение дел в этой сфере.

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