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Беларусь рассчитывает на экспорт электричества в РФ

02.04.2021 17:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь рассчитывает на экспорт электричества в Россию после формирования единого рынка электроэнергии, заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко в интервью «Российской газете».

Беларусь рассчитывает на экспорт электричества в РФ

О перспективах экспорта электричества дипломат заявил, отвечая на вопрос журналиста, как он оценивает нежелание стран Балтии приобретать электроэнергию, производимую на Белорусской АЭС, передает БелаПАН.

«Нас это не пугает. В начале 2000-х годов Беларусь потребляла в зависимости от года 32-33 млрд киловатт-часов. Сейчас экономика выросла, потребляем около 38 млрд. Когда мы затевали атомную станцию, мы предполагали ее использовать для своих потребностей, не для экспорта, — сказал Семашко. — Если еще 8-10 лет назад мы импортировали четверть энергии, то сейчас мы даже в небольших количествах стали экспортировать. У нас немножко Украина приобретает, до 2021 года Прибалтика брала (сейчас прекратила). Если будет единый рынок электроэнергии с 2022 года, то будут брать и в Россию… Ну и мы активно развиваем электротранспорт и внедряем электрообогрев жилых домов. Поэтому нет никаких опасений, что кто-то у нас не купит энергию».

По словам посла, у Беларуси нет опасений, что девать энергию будет некуда. В крайнем случае, заявил он, «частично выведем из эксплуатации старые, низкоэффективные энергогенерирующие мощности».

В январе 2021 года Украина стала единственным покупателем белорусского электричества — на 8 млн 34,5 тыс. долларов. Для сравнения, Россия приобрела белорусского электричества на 2 млн 49,4 тыс. долларов за 15 лет.

 
 
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Беларусь рассчитывает на экспорт электричества в Россию после формирования единого рынка электроэнергии, заявил белорусский посол в Москве Владимир Семашко в...
 
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