Разработчики Call of Duty Mobile получили годовой доход в $10 миллиардов

Источник материала: Onliner

Компания Timi Studios за прошлый год получила в качестве дохода 10 миллиардов долларов, сообщает Reuters. Это, по данным агентства, делает студию крупнейшим разработчиком видеоигр.

Timi Studios входит в состав корпорации Tencent, однако $10 миллиардов заработаны именно самой студией. Недавно Timi Studios наняла ветерана игровой индустрии Скотта Уорнера, который работал над сериями Halo и Battlefield. Он займется проектами в новом офисе компании, который открыли в Лос-Анджелесе.

Кроме Call of Duty Mobile, компания выпустила Pokemon Unite, Arena of Valor, Speed Drifters и ряд других игр.

Сейчас Timi Studios планирует заняться играми ААА-класса для компьютеров и приставок от Sony, Microsoft и Nintendo. Известно, что компания работает над игрой, отдаленно напоминающей антураж фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».