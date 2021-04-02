|
Разработчики Call of Duty Mobile получили годовой доход в $10 миллиардов
Источник материала: Onliner
Компания Timi Studios за прошлый год получила в качестве дохода 10 миллиардов долларов,
Timi Studios входит в состав корпорации Tencent, однако $10 миллиардов заработаны именно самой студией. Недавно Timi Studios наняла ветерана игровой индустрии Скотта Уорнера, который работал над сериями Halo и Battlefield. Он займется проектами в новом офисе компании, который открыли в Лос-Анджелесе.
Кроме Call of Duty Mobile, компания выпустила Pokemon Unite, Arena of Valor, Speed Drifters и ряд других игр.
Сейчас Timi Studios планирует заняться играми ААА-класса для компьютеров и приставок от Sony, Microsoft и Nintendo. Известно, что компания работает над игрой, отдаленно напоминающей антураж фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».
полноразмерная игровая мышь для ПК, проводная USB, сенсор оптический 12000 dpi, 6 кнопок, колесо с нажатием, цвет черный
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Timi Studios за прошлый год получила в качестве дохода 10 миллиардов долларов, сообщает Reuters. Это, по данным агентства, делает студию крупнейшим разработчиком...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)