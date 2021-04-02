Водитель внедорожника попал в лесу в ловушку из самодельных «ежей»

Источник материала: Onliner

Иван — обладатель внедорожника. В погожий вечер среды, 31 марта, он решил прокатиться по местным лесным дорожкам возле солдатского пляжа в Борисове. Поездка закончилась двумя пробитыми колесами.

— Я ехал по дороге и перед лужей решил остановиться, все было нормально. Проехал лужу и услышал удар по арке, — рассказал водитель. — Подумал, что ветка, но через несколько метров понял, что пробил колесо. Сменив его на запаску, начал разворачиваться и опять услышал отчетливое шипение. На этот раз похожий предмет впился уже в левое колесо. Как итог — две пробитые покрышки. Пришлось вызывать друзей, которые привезли еще одно колесо.





У Ивана есть предположение, что на дорогу шипы разбросали браконьеры, которые таким образом пытаются напакостить лесничим: «Явно дело рук людей, которые не хотят, чтобы кто-то ездил в лесу и видел их дела. Я много езжу по лесу и вижу, как этот лес пилят и воруют. Это агрессивные люди на непонятных машинах. Чтобы до них не могли добраться, они и устраивают такие вот пакости».

«Подобные действия неизвестных лиц по своей сути являются противоправными, — уверен юрист. — Правовая оценка и определение соответствующего состава правонарушения — это задача правоохранительных органов, куда потерпевший имеет право обратиться с заявлением. При выявлении виновных в порче имущества лиц пострадавший имеет право на соответствующие компенсации».