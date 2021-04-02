СК возбудил уголовное дело в отношении Александры Герасимени

Источник материала: Tut.by

Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. Об этом сообщается на сайте ведомства.



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Вот что сообщается в пресс-релизе:

«По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение „Белорусский фонд спортивной солидарности“, провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. На деле, Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

В частности, под давление членов вышеуказанного „объединения“ из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства.

Действия членов так называемого БФСС следователями квалифицированы по ч.3 ст. 361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования».