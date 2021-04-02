Кто не успеет построить за 5 лет - наказать рублем. Какие нормы предлагает проект указа

Источник материала: Tut.by

Министерство архитектуры и строительства подготовило проект указа президента «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории». Общественное обсуждение проекта проходит на Правовом форуме и продлится до 11 апреля. Узнали, что предлагается изменить и какие пункты в указе критикуют граждане.





Сократить сроки строительства

В проекте указа можно выделить несколько основных нововведений. Первое — это сокращение сроков на строительство дома. В проекте говорится, что индивидуальный жилой дом должен быть введен в эксплуатацию гражданином в течение пяти лет с даты осуществления государственной регистрации права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды на земельный участок (срок установлен с учетом права на консервацию в течение 3 лет и без возможности продления такого срока исполкомом).

Сейчас в соответствии с действующим указом № 87 строительство индивидуального жилого дома должно быть завершено в течение 8 лет (с учетом 3 лет консервации и возможности разового продления срока строительства исполкомом на 2 года).

В обосновании проекта указа говорится, что в указе № 87 под «завершением строительства жилого дома» понимается возведение жилого дома под крышу, без обязательства по вводу его в эксплуатацию, в то время как в проекте указа делается акцент на том, что гражданин обязан в установленном порядке принять объект в эксплуатацию.

Проект указа затрагивает интересы тех, кто уже начал строительство на земельных участках, полученных ранее. Для них сроки строительства также сокращаются:

если участок приобретен более пяти лет назад — в течение полугода;

если участок приобретен более четырех лет назад — в течение одного года;

если участок приобретен более трех лет назад — в течение двух лет;

если участок приобретен более двух лет назад — в течение трех лет;

если участок приобретен более одного года — в течение четырех лет.

Если на дату вступления в силу указа объект законсервирован, то по истечении срока консервации либо со дня принятия человеком решения о его расконсервации возведение должно быть завершено в установленные сроки и обеспечена приемка объекта в эксплуатацию (в течение пяти лет с учетом права на консервацию в течение 3 лет и без возможности продления такого срока исполкомом).

В случае если застройщик не успевает завершить стройку в срок, он может продать (подарить) незавершенный объект.

Для человека, который приобрел незавершенный строительством объект, срок завершения его строительства устанавливается в три года с даты государственной регистрации права собственности на такой объект. При наследовании объекта его строительство должно быть завершено в течение трех с половиной лет со времени открытия наследства.

В проекте указа закреплены экономические рычаги, понуждающие человека к завершению строительства в сроки, установленные в нем. Так, предусматривается, что после истечения сроков строительства, указанных выше, оплата земельного налога взимается по ставке, увеличенной в сто раз.

Справочно: Согласно статье 241 «Ставки земельного налога» Налогового кодекса Республики Беларусь ставка земельного налога по жилой усадебной застройке составляет 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка. По решению исполкомов, ставка с 2020 года может быть увеличена на повышающий коэффициент 2 (что и реализуется на практике). Например: в Бресте за земельный участок площадью в 10 соток физическое лицо за 2020 год уплатило 54 рубля (с учетом повышающего коэффициента 2). При увеличении ставки в 100 раз земельный налог составит 5400 рублей.

— Устанавливаемые в проекте указа меры по завершению строительства индивидуальных жилых домов в более сжатые сроки будут способствовать дополнительному привлечению средств граждан в такое строительство, поскольку затронут их интерес в части необходимости уплаты повышенного земельного налога при превышении установленных проектом указа сроков, — говорится в обосновании проекта указа.

Строить только с аттестатом

Второй важный момент в проекте указа — строить одноквартирные блокированные жилые дома и нежилые капитальные постройки на придомовой территории будут юрлица, имеющие аттестаты соответствия 1−4 классов сложности. Эту норму обосновали тем, что возведение объектов в районах усадебной жилой застройки осуществляется, как правило, с привлечением государственной поддержки, а при строительстве неаттестованными организациями либо индивидуальными предпринимателями возникает много спорных вопросов по срокам, качеству и выполнению обязательств.

В то же время в проекте говорится, что эта норма не касается тех застройщиков, которые строятся собственными силами.

Замечания к проекту

Проект был размещен на Правовом форуме только вчера, но уже сегодня к нему люди оставили десятки комментариев. И почти все они критические.

Например, люди предлагают убрать из проекта обязательства по срокам строительства для тех, кто начинал возводить дом до вступления в силу нового указа с новыми сроками: «Считаю неправильным распространять действие указа на участки, купленные до его вступления в силу». Это обосновывают тем, что «когда люди получали участок 5 лет назад, они рассчитывали и планировали свои финансы. И ставить их сейчас перед фактом („у вас 6 месяцев“ или 100-кратный налог) в корне неверно. Это повлечет только еще более длительную сдачу дома, ведь финансы, запланированные на строительство, уйдут на налоги».

К слову, отведенный срок в 5 лет в комментариях называют нереальным: «Большинство семей даже не получает среднюю з/п по стране, у кого-то из супругов чуть больше, у кого-то меньше. И суммы, необходимой на постройку дома, за 5 лет не собрать. А ведь бывают и непредвиденные ситуации: болезнь, например, или рождение ребенка, когда мама, находясь в декретном отпуске, получает примерно 30% от среднереспубликанской з/п и практически вся сумма денег уходит на малыша».

Еще одна причина, которая может помешать уложиться в сроки, — отсутствие инфраструктуры на участке: «Во многих населенных пунктах так и не были проложены коммуникации, и по объективным причинам люди не могут полностью сдать дом, и таких случаев огромное количество»… «Большинство нуждающихся получает участки в „голом поле“, и люди вынуждены привозить воду, бензогенераторы, что существенно усложняет процесс строительства и удорожает его. А также внутреннюю отделку, даже черновую штукатурку сделать нельзя без отопления. А смысл от ввода в эксплуатацию жилья без воды, электричества и газа? Я молчу про отсутствие не только реального уровня дорог, но даже подъездных путей к некоторым участкам».

По поводу обложения земельным налогом в 100-кратном размере люди пишут: «Причиной же недостроев является отсутствие финансовых средств, а не отсутствие желания инвестировать. Таким образом, вводимую норму можно рассматривать как карательный финансовый инструмент, что повлечет большую финансовую несостоятельнос­ть населения и социальную напряженность».