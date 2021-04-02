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Мужчина летел в Минск и не задекларировал 80 тысяч евро. Что теперь?
Источник материала: Tut.by
Россиянин не задекларировал около 80 тысяч евро, когда летел из Турции. Об этом
48-летний россиянин проходил границу после рейса Стамбул — Минск по «зеленому» коридору. Следовать через «зеленый» коридор можно в том случае, если с собой нет товаров или денежных сумм, которые нужно декларировать.
Таможенники обратили внимание, что мужчина был тревожным, когда проходил стандартный опрос о декларировании товаров. Тогда ему предложили пройти по «красному» коридору.
Во время таможенного досмотра багажа и ручной клади у мужчины нашли 158 купюр различной валюты (евро, российский рубль, болгарский лев, турецкий лир, тайский бат) общей суммой около 80 тысяч евро. Это в девять раз больше суммы, которая разрешена законодательством ЕАЭС к перемещению без декларирования.По этому факту Минской региональной таможней проводится проверка по ч. 2 ст. 228 (Контрабанда) УК Республики Беларусь.
Напомним, суммы свыше 10 тысяч долларов США в эквиваленте подлежат письменному декларированию с указанием источника происхождения наличных и целей перемещения. Если сумма выше, на таможне нужно предоставить документы для подтверждения происхождения таких денежных средств.
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48-летний россиянин проходил границу после рейса Стамбул - Минск по «зеленому» коридору. Следовать через «зеленый» коридор можно в том случае, если с собой нет...
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