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На следующей неделе в суде может начаться допрос Виктора Бабарико
Источник материала: Партизан
Экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико могут начать допрашивать в суде на следующей неделе.
Ожидается, что допрос Виктора Бабарико начнется на следующей неделе — скорее всего во вторник, 6 апреля,
Верховный суд определил, что Виктора Бабарико будут допрашивать самым последним, хотя его адвокаты просили предоставить ему слово первым.
Суд также не разрешил Виктору Дмитриевичу обратиться с заявлением до начала допросов.
Следующее заседание начнется 5 апреля в 10 утра по адресу: суд Московского района, проспект газеты «Правда», 27.
Виктор Бабарико всегда радуется поддержке в зале суда.
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Экс-претендента на пост президента Беларуси, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико могут начать допрашивать в суде на следующей неделе.
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