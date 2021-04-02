На следующей неделе в суде может начаться допрос Виктора Бабарико









сообщается в его телеграм-канале. Ожидается, что допрос Виктора Бабарико начнется на следующей неделе — скорее всего во вторник, 6 апреля,в его телеграм-канале.





Верховный суд определил, что Виктора Бабарико будут допрашивать самым последним, хотя его адвокаты просили предоставить ему слово первым.





Суд также не разрешил Виктору Дмитриевичу обратиться с заявлением до начала допросов.





Следующее заседание начнется 5 апреля в 10 утра по адресу: суд Московского района, проспект газеты «Правда», 27.





Виктор Бабарико всегда радуется поддержке в зале суда.