|
Бондаренко о "Ликвидации": трудно снять сериал и избежать "ляпов"
02.04.2021 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© Photo :
― Союзное государство: многое из достигнутого считается обыденным, но могло быть и иначе;
― о романе и сериале "Ликвидация";
― синдром "одинокой толпы" ― данность, с которой придется жить?
― как преодолеть затаившийся конфликт мнений в белорусском обществе?
― что станет новым драйвером развития: общий проект и образ будущего либо личное самосовершенствование?
Беседу с писателем Вячеславом Бондаренко смотрите на Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа "Горизонт событий" с участием члена президиума правления Союза писателей Беларуси Вячеслава Бондаренко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)