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Бондаренко о "Ликвидации": трудно снять сериал и избежать "ляпов"

02.04.2021 17:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

© Photo : Facebook / Евгения Пастернак
Пастернак: чтобы нас понял русский подросток, пришлось написать предисловие

― Союзное государство: многое из достигнутого считается обыденным, но могло быть и иначе;

― о романе и сериале "Ликвидация";

― синдром "одинокой толпы" ― данность, с которой придется жить?

― как преодолеть затаившийся конфликт мнений в белорусском обществе?

― что станет новым драйвером развития: общий проект и образ будущего либо личное самосовершенствование?

Беседу с писателем Вячеславом Бондаренко смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Программа "Горизонт событий" с участием члена президиума правления Союза писателей Беларуси Вячеслава Бондаренко.
 
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