Военные, демократия и терроризм: кому сочувствовать в Мьянме

Источник материала: Sputnik Беларусь

Для того чтобы ответить на вопросы "был ли массовый расстрел в минувшую субботу в Мьянме" и "кому там сочувствовать: военным или жаждущим демократии массам", надо как минимум знать, где эта страна находится. Проведите линию от юго-западной части Китая к Индийскому океану – на ней Мьянма (бывшая Бирма) и окажется. Штука в том, что линию эту проводят также все те, кому чрезвычайно неприятна идея "выхода Китая еще и к Индийскому океану". И поэтому бывшая Бирма, на ее несчастье, с конца 80-х годов постоянно оказывается неожиданно важной для всей мировой политики.

Итак, расстрел мирных жителей 27 марта, в День армии. Погибло то ли 114, то ли 50, то ли 140 человек, в числе которых дети. Верить или не верить? Вопрос существенный, потому что даже страны, более-менее соседствующие с Мьянмой, публикуют не расследования собственных репортеров, а информацию глобальных агентств – например, о том, как президент США Джо Байден "возглавил" всемирное движение возмущения расправами военной хунты над населением. Это, к сожалению, типичная для не самых богатых стран ситуация, когда СМИ полагаются на "международные информационные сети".

Кстати, а почему, собственно, в Мьянме хунта? Первого февраля этого года военные страны всего лишь использовали свое конституционное право сместить правительство, если политическая система пошла вразнос. А она туда пошла, поскольку результаты прошлогодних всеобщих выборов выглядят… ну примерно как результаты выборов упомянутого Джо Байдена в США в тот же период. То есть технологии подсчета голосов, мягко говоря, вызывают сомнения. Может быть, "Национальная лига за демократию" и победила, но не таким же большинством.

И вот тысячи разгневанных мьянманцев ("бирманцев" звучало лучше, и оставим это непроизносимое переименование на совести тех же местных военных) начали на удивление хорошо организованное сопротивление в ключевых городах страны. Акции жаждущих демократии грамотно доводятся до сведения мировой общественности организациями типа BHRN, то есть сидящей в Лондоне правозащитной Burma Human Rights Network, и другими. Кто финансирует BHRN и прочих – тоже не секрет. Затем громкие речи произносятся спецпредставителями ООН по Мьянме и лидерами некоторых государств – вслед за Байденом. Международная информационная картина сформирована, для людей, по большей части понятия не имеющих, где находится Мьянма, все ясно.

Что-то знакомое, правда? Где-то есть реальные страны со своими не самыми легкими проблемами и событиями, а в Лондоне или подобных местах помещаются профессиональные провокаторы, сочиняющие об этих странах фейки в стиле "Белых касок" (это те, кто готовил фальшивки о "применении химического оружия в Сирии") или какой-нибудь фантомной Bellingcat. Дальше надо давить, например, на Китай и стыдить его за поддержку очередного "кровавого режима". Но в истории с расстрелом 27 марта на первом месте почему-то Россия, поскольку на параде в честь Дня армии был и российский представитель. Правда, там также были военные из Индии, Вьетнама, Таиланда и других стран.

Правозащитники сейчас доводят счет жертв расстрелов до 450 человек (не проверишь ведь). Но давайте сразу скажем, что стрельба была, и этот факт властями Мьянмы не отрицается – совсем наоборот. Вот только история эта не об информационных фальшивках, а о чем-то ином.

Представим себе странную картину: у военных праздник, и вот они, чтобы повеселиться, ни с того ни с сего нападают на собравшуюся в неположенном месте толпу и открывают огонь боевыми. Власти страны рассказывают: на патрули и места размещения военных была произведена (в разных местах) серия нападений с огнестрельным оружием и взрывными устройствами. Погибло 50 человек.

Пятьдесят – это много, и пять тоже много. Но представим себе, что вы любите демократию до такой степени, что готовы умереть за нее. Однако зачем вам для этого нападать на хорошо вооруженных военных? И что в толпе, где вы, судя по всему, скрываетесь, делают дети?

Можно предположить, что горожане Янгона или Мандалая плохо следили за новостями из Беларуси, России, даже относительно соседнего Гонконга. Следили бы – увидели бы сразу, что применяется одна и та же тактика, до мелочей. Как назвать эту тактику? Это провокации с целью разжигания гражданской войны. А использование в войне посторонних – по сути, толпы, да еще и с детьми, – это самый обычный терроризм. Вы берете в заложники посторонних людей или атакуете их, чтобы спровоцировать противника на неумелые и непродуманные акции, желательно с жертвами, и особенно приветствуется, если жертвы – дети.

И это далеко не первый случай, когда "демократические силы" Мьянмы устраивают свои провокации, при этом грамотно выбирая ни в чем не повинную мишень. В данном случае речь не о России, а о Китае – не забудем, что уже лет 30 все, что происходит вокруг Мьянмы, направлено на то, чтобы разорвать ее отношения с Китаем. Без этого никак: ведь, помнится, в 90-е и более поздние годы Запад ввел против очередного военного режима страны санкции, но тут Китай начал вливать в Мьянму инвестиции, и вместо удушения санкциями получилось маленькое экономическое чудо.

Так вот, в первых числах марта в индустриальных зонах Мьянмы начались массовые поджоги. Горели китайские предприятия (никоим образом не военные). Из Лондона звучали голоса якобы мьянманских патриотов и демократов: за каждого репрессированного демонстранта мы сожжем один завод…

Это, конечно, тоже терроризм. До 35 процентов иностранных инвестиций в экономику страны принадлежат китайцам из Китая, а с учетом таких же инвестиций через Сингапур – речь о, возможно, 50 процентах. На таких предприятиях трудится до 400 тысяч человек. И вот, опять же, вы настолько любите демократию, что готовы подорвать экономический потенциал собственной страны, только бы расшатать режим и лишить его поддержки извне. А что касается рабочих, так пусть выходят на улицы и с голыми руками бросаются на военных – с их винтовками и грузовиками. Демократия – штука такая, требует жертв.

Ну и добавим сюда, что когда "Лига за демократию" управляла страной, то делала это в партнерстве с военными, и дела в Мьянме шли хорошо. Но не станем слишком закапываться во внутренние проблемы государства – они там сами, будем надеяться, разберутся.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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