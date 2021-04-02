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Переводчику из Могилева добавили семь суток за репост публикации с нацистской символикой

02.04.2021 18:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Могилеве переводчику, краеведу и активисту «Таварыства беларускай мовы» (ТБМ) Анатолию Просоловичу присудили еще семь суток ареста к семи, которые он уже отбывает.

На этот раз его наказали за репост публикации, одним из элементов которой была нацистская символика (ч. 1. ст. 19.10 КоАП).

Переводчику из Могилева добавили семь суток за репост публикации с нацистской символикой

Просоловича задержали 27 марта, а 30 марта осудили за репост видео с логотипом, который внесен в Республиканский список экстремистских материалов. Видео рассказывало о выставке протестного искусства в Токио.

2 апреля Анатолия Просоловича признали виновным в репосте снимка с нацистской символикой. Это был коллаж, одним из элементов которого были военные «в нацистской форме с повязками в виде креста».

Как следует из материалов дела, активист разместил данный коллаж на своей странице в «Фейсбуке» без ограничения доступа, скопировал его с ресурса, внесенного в Республиканский список экстремистских материалов.

Просолович признал вину, но отметил непреднамеренный характер своего поступка. Он объяснил, что сделал перепост машинально, не обратив внимания, что изображено на снимке.

Активист ТБМ доказывал суду, что не является сторонником нацистских или неоцистских идеологий, которые для него враждебны. Просолович отметил, что по мировоззрению ему близки социализм и коммунизм. Также Просолович рассказал, что участвовал в поиске имен убитых в годы Второй мировой войны жителей деревне Борки, где сейчас установлен мемориал «Памяти сожженных деревень Могилевской области».

Просолович заявил, что имеет хронические болезни, которые могут потребовать экстренной медицинской помощи, и просил судью Наталью Панасенко назначить ему общественные работы или штраф вместо ареста.

ТБМ предоставило суду характеристику, в которой отметило, что Просолович много времени работает в архивах, владеет несколькими языками. Организация просила применить к нему максимально мягкое наказание.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве переводчику, краеведу и активисту «Таварыства беларускай мовы» (ТБМ) Анатолию Просоловичу присудили еще семь суток ареста к семи, которые он уже...
 
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