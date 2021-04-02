ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Черноморский флот России начал проверку сил в Крыму

02.04.2021 18:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Черноморский флот начал «контрольную проверку» сил, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Черноморский флот России начал проверку сил в Крыму
Фото: mil.ru

«Батальонные тактические группы проведут учения совместно с экипажами кораблей и эскадрильями оперативно-тактической, морской и армейской авиации. Корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО отработают задачи, как в наступлении, так и в обороне», — сказано в сообщении.

В последние дни появляется все больше информации о том, что Россия стягивает войска к украинским границам, передает «Новое время». Переброска российских войск происходит на фоне эскалации конфликта на Донбассе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Черноморский флот начал «контрольную проверку» сил, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бондаренко о "Ликвидации": трудно снять сериал и избежать "ляпов"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by