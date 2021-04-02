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СК завел уголовное дело в отношении Александры Герасимени

02.04.2021 18:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным следствия, Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором Белорусского фонда спортивной солидарности, распространяли «заведомо ложные» сведения о результатах избирательной компании, общественно значимых событиях.

СК завел уголовное дело в отношении Александры Герасимени

Указанные лица в СМИ и интернете «обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате этих действий якобы нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства, считают в СК.

Пловчиха Александра Герасименя — трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта Беларуси. Поддержала протестующих против фальсификации президентских выборов и насилия силовиков. Находится на территории Евросоюза.

 
 
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По данным следствия, Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором Белорусского фонда спортивной солидарности,...
 
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