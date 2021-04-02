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Не то снег, не то дождь, не то шашлыки: впереди прохладные выходные
Источник материала: Onliner
Паникеры утверждают: вот то, что на днях пронеслось перед нами, — это как раз было все лето, выделенное нам на 2021 год. Но оставшиеся романтики все еще верят, что не может же вечно быть плохо...
Ближайшее будущее относится к нам прохладно. Предстоящими ночами кое-где будет подмораживать, так что готовьтесь к утренней гололедице. В выходные днем от 3 до 9 и «снегодожди» кляксами.
К понедельнику немного поднимется давление. Это значит, что осадки поубавятся, на небе станет больше просветов. Через эти дыры солнце попытается немного отогреть нас. Но толку все равно мало: днем от 7 до 13. Да и ненадолго это, солнце вскоре потеряет интерес и плюнет на нас.
Дальше, до середины недели, неряшливая и бестолковая погода с подобием снега и дождя. Температура 9—10 градусов, на юго-востоке, возможно, чуть теплее. Приличного апреля, как у нормальных людей, впереди пока не разглядеть. Что нам приготовили за будущей пятницей — неясно.
Тем временем растут уровни на реках. Припять подобралась к самому краешку. Нерестящаяся рыба потирает лапки. А грибница в лесах готовится выстрелить.
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