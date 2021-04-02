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Не то снег, не то дождь, не то шашлыки: впереди прохладные выходные

02.04.2021 18:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Паникеры утверждают: вот то, что на днях пронеслось перед нами, — это как раз было все лето, выделенное нам на 2021 год. Но оставшиеся романтики все еще верят, что не может же вечно быть плохо... Белгидромет без прикрас рассказывает, как будет на самом деле.

Ближайшее будущее относится к нам прохладно. Предстоящими ночами кое-где будет подмораживать, так что готовьтесь к утренней гололедице. В выходные днем от 3 до 9 и «снегодожди» кляксами.

К понедельнику немного поднимется давление. Это значит, что осадки поубавятся, на небе станет больше просветов. Через эти дыры солнце попытается немного отогреть нас. Но толку все равно мало: днем от 7 до 13. Да и ненадолго это, солнце вскоре потеряет интерес и плюнет на нас.

Дальше, до середины недели, неряшливая и бестолковая погода с подобием снега и дождя. Температура 9—10 градусов, на юго-востоке, возможно, чуть теплее. Приличного апреля, как у нормальных людей, впереди пока не разглядеть. Что нам приготовили за будущей пятницей — неясно.

Тем временем растут уровни на реках. Припять подобралась к самому краешку. Нерестящаяся рыба потирает лапки. А грибница в лесах готовится выстрелить.

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Паникеры утверждают: вот то, что на днях пронеслось перед нами, — это как раз было все лето, выделенное нам на 2021 год. Но оставшиеся романтики все еще верят, что не...
 
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