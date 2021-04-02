Sony готовит флагман за $1370. Вот что о нем известно

Источник материала: Onliner

Sony проведет презентацию новых продуктов 14 апреля. Сообщается, что компания представит новый флагманский смартфон Xperia 1 III, и в сети уже появилась подробная информация о нем.

Смартфон будет работать на Snapdragon 888, объем оперативной памяти равняется 12 ГБ. Для Китая, по слухам, выпустят особую версию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ пространства. Новая Xperia 1 получит OLED-экран с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 4K. Частота обновления составит 120 Гц, а пиковая яркость — 1300 нит.

Основная камера получит главный сенсор на 64 Мп, также будут 12-мегапиксельные ультраширокий и телефото (с зумом 60×). Ожидаемая емкость батареи — 5000 мАч, также есть информация о быстрой зарядке на 65 Вт. Цена аппарата составит $1370.