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Sony готовит флагман за $1370. Вот что о нем известно

02.04.2021 18:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Sony проведет презентацию новых продуктов 14 апреля. Сообщается, что компания представит новый флагманский смартфон Xperia 1 III, и в сети уже появилась подробная информация о нем.

Смартфон будет работать на Snapdragon 888, объем оперативной памяти равняется 12 ГБ. Для Китая, по слухам, выпустят особую версию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ пространства. Новая Xperia 1 получит OLED-экран с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 4K. Частота обновления составит 120 Гц, а пиковая яркость — 1300 нит.

Основная камера получит главный сенсор на 64 Мп, также будут 12-мегапиксельные ультраширокий и телефото (с зумом 60×). Ожидаемая емкость батареи — 5000 мАч, также есть информация о быстрой зарядке на 65 Вт. Цена аппарата составит $1370.

Смартфон Sony Xperia 10 II XQ-AU52 Dual SIM 4GB/128GB (черный)
4 отзыва
Android, экран 6" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 665, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 3600 мАч, 2 SIM
899 р.
18 предложений
Смартфон Sony Xperia 1 II XQ-AT52 12GB/256GB (зеленый)
2 отзыва
Android, экран 6.5" OLED (1644x3840), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 12 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
2679 р.
14 предложений
Смартфон Sony Xperia 5 II Dual SIM 8GB/128GB (черный)
Android, экран 6.1" OLED (1080x2520), Qualcomm Snapdragon 865, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 12 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
2250 р.
10 предложений
Смартфоны Sony в Каталоге Onliner

 
 
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Sony проведет презентацию новых продуктов 14 апреля. Сообщается, что компания представит новый флагманский смартфон Xperia 1 III, и в сети уже появилась подробная...
 
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