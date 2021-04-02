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«Подорван престиж страны». СК завел уголовное дело в отношении Александры Герасимени

02.04.2021 18:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственный комитет Беларуси сегодня возбудил уголовное дело в отношении создателей «Белорусского фонда спортивной солидарности» Александры Герасимени и Алеся Опейкина. По мнению следствия, «под давление членов вышеуказанного „объединения“ из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий».

«По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение „Белорусский фонд спортивной солидарности“, провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь, — говорится в сообщении СК. — На деле, Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

«В частности, под давление членов вышеуказанного „объединения“ из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий. В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства», — сообщает СК.

«Действия членов так называемого БФСС следователями квалифицированы по ч. 3 ст. 361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В настоящий момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования», — заключает СК.

 
 
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Следственный комитет Беларуси сегодня возбудил уголовное дело в отношении создателей «Белорусского фонда спортивной солидарности» Александры Герасимени и...
 
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