ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Я не шучу» — неудачный сериал про российский стендап. Обсуждаем в «Прослушке»

02.04.2021 18:07 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В свежем выпуске «Прослушки» говорим про «Я не шучу» — новый российский сериал со стендап-комедианткой Еленой Новиковой (вы могли ее видеть на ТНТ и в каком-нибудь из десятков шоу с российскими комиками). Авторы всерьез замахнулись не только на революцию в условной категории «женских» сериалов, но и попытались сделать первый русскоязычный аналог «Луи» — каноничного шоу Луи Си Кея про возрастного комика в кризисе. Рассказываем, почему вышло плохо на обоих фронтах.

Слушать подкаст в iTunes|«Яндекс.Музыке»|«ВКонтакте»|Castbox

Тизер:

• Перед каждой серией «Я не шучу» всплывает плашка с возрастным рейтингом — 49+. И это, пожалуй, самая удачная шутка в сериале. Дальше будет парад стереотипных и гарантированно «рабочих» гэгов о морщинах, болячках, мужиках-рохлях, которые к тому же совершенно не ложатся на образ главной героини — успешной и прогрессивной женщины.

• «Я не шучу» — первый российский сериал о стендапе, но самого стендапа как такового там очень мало. Редкие вставки выступлений Новиковой смотрятся очень странно, поскольку чаще всего просто дублируют истории, которые только что и так случились по сюжету.

• Наша постоянная рубрика, в которой Андрей Марьянов все подряд сравнивает с «Бригадой». Еще мы в ней, как обычно, размышляем, куда и зачем катятся российские сериалы.

• Ругаем авторов сериала (а это, к слову, звезды Comedy Club Александр Незлобин и Сергей Светлаков) за странный маркетинговый ход с выдуманной девушкой Сашей Тапочек, которая якобы срежиссировала все эпизоды. Вместо этого можно было на самом деле пригласить талантливую женщину-режиссера, которых в российском кино становится все больше.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В свежем выпуске «Прослушки» говорим про «Я не шучу» — новый российский сериал со стендап-комедианткой Еленой Новиковой (вы могли ее видеть на ТНТ и в каком-нибудь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Военные, демократия и терроризм: кому сочувствовать в Мьянме
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by