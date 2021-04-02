«Я не шучу» — неудачный сериал про российский стендап. Обсуждаем в «Прослушке»

Источник материала: Onliner

В свежем выпуске «Прослушки» говорим про «Я не шучу» — новый российский сериал со стендап-комедианткой Еленой Новиковой (вы могли ее видеть на ТНТ и в каком-нибудь из десятков шоу с российскими комиками). Авторы всерьез замахнулись не только на революцию в условной категории «женских» сериалов, но и попытались сделать первый русскоязычный аналог «Луи» — каноничного шоу Луи Си Кея про возрастного комика в кризисе. Рассказываем, почему вышло плохо на обоих фронтах.

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Тизер:

• Перед каждой серией «Я не шучу» всплывает плашка с возрастным рейтингом — 49+. И это, пожалуй, самая удачная шутка в сериале. Дальше будет парад стереотипных и гарантированно «рабочих» гэгов о морщинах, болячках, мужиках-рохлях, которые к тому же совершенно не ложатся на образ главной героини — успешной и прогрессивной женщины.

• «Я не шучу» — первый российский сериал о стендапе, но самого стендапа как такового там очень мало. Редкие вставки выступлений Новиковой смотрятся очень странно, поскольку чаще всего просто дублируют истории, которые только что и так случились по сюжету.

• Наша постоянная рубрика, в которой Андрей Марьянов все подряд сравнивает с «Бригадой». Еще мы в ней, как обычно, размышляем, куда и зачем катятся российские сериалы.

• Ругаем авторов сериала (а это, к слову, звезды Comedy Club Александр Незлобин и Сергей Светлаков) за странный маркетинговый ход с выдуманной девушкой Сашей Тапочек, которая якобы срежиссировала все эпизоды. Вместо этого можно было на самом деле пригласить талантливую женщину-режиссера, которых в российском кино становится все больше.