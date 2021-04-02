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Светлана Тихановская

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Страна «террористов»: теперь в списке КГБ Тихановская, Латушко и даже блогер Мотолько КГБ обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности».

КГБ Беларуси обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности».Список пополнился семнадцатью новыми фамилиями.В списке теперь лидер демократических сил Беларуси, экс-дипломат и бывший руководитель Купаловского театра, а сейчас глава НАУ, блогер, бывший сотрудник спецподразделения «Алмаз» МВД Беларуси, бывший следователь СК один из создателей BYPOL, бывший высокопоставленный сотрудник ГУБОПиКи еще 11 человекНапомним, что ранее КГБ уже внес в список «террористов» 19 человек. Таким образом, сейчас у нас официально не менее 36 «террористов». Если такими темпами будем двигаться дальше, то в самое ближайшее время по количеству «террористов» на 100 тысяч населения окажемся впереди планеты всей.Похоже, с белорусских властей скоро будет смеяться весь мир.