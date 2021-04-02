В парламенте рассмотрели законопроект об электросвязи. Там говорится об отключениях и компенсациях

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 2 апреля 2021 года, на заседании Палаты представителей были рассмотрены 11 законопроектов. Про некоторые из них можно прочитать здесь , мы же обратили внимание на проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи», где, в частности, говорится про компенсации при отключении интернета и, собственно, сами отключения.



Фото: camilo jimenez / Unsplash

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Андрей Павлюченко и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике Николай Шевчук доложили о проекте Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи».

Отмечается, что этим проектом предусматривается «создание четких и эффективных механизмов оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы, напрямую затрагивающие вопросы национальной безопасности, в том числе на пресечение противоправной деятельности в сети Интернет».

В частности, предлагает наделить ОАЦ правом принимать решения о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи в определенных законопроектом случаях.

Напомним, что, согласно нынешнему Закону « Об электросвязи », доступ к связи и интернету в Беларуси может быть приостановлен или ограничен только в чрезвычайных ситуациях или при военном либо чрезвычайном положениях.

При этом в пресс-релизе подчеркивается: невыполнение операторами электросвязи (читай — провайдерами) требований ОАЦ, содержащихся в принимаемых в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об электросвязи» решениях, признается грубым нарушением законодательства о лицензировании в области связи.

Вместе с тем к операторам не будут применяться меры за невыполнение лицензионных требований и условий, если такие нарушения возникли в результате «принятия указанных решений».

А что насчет компенсаций за отключение интернета? В пресс-релизе говорится следующее: определяется, что «приостановление или ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи по решению ОАЦ не является основанием для возникновения ответственности оператора электросвязи за убытки, причиненные пользователям услуг электросвязи в результате таких действий».