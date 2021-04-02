ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В парламенте рассмотрели законопроект об электросвязи. Там говорится об отключениях и компенсациях

02.04.2021 18:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 2 апреля 2021 года, на заседании Палаты представителей были рассмотрены 11 законопроектов. Про некоторые из них можно прочитать здесь, мы же обратили внимание на проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи», где, в частности, говорится про компенсации при отключении интернета и, собственно, сами отключения.


Фото: camilo jimenez / Unsplash

Как сообщает пресс-служба Палаты представителей, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Андрей Павлюченко и председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике Николай Шевчук доложили о проекте Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи».

Отмечается, что этим проектом предусматривается «создание четких и эффективных механизмов оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы, напрямую затрагивающие вопросы национальной безопасности, в том числе на пресечение противоправной деятельности в сети Интернет».

В частности, предлагает наделить ОАЦ правом принимать решения о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи в определенных законопроектом случаях.

Напомним, что, согласно нынешнему Закону «Об электросвязи», доступ к связи и интернету в Беларуси может быть приостановлен или ограничен только в чрезвычайных ситуациях или при военном либо чрезвычайном положениях.

При этом в пресс-релизе подчеркивается: невыполнение операторами электросвязи (читай — провайдерами) требований ОАЦ, содержащихся в принимаемых в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об электросвязи» решениях, признается грубым нарушением законодательства о лицензировании в области связи.

Вместе с тем к операторам не будут применяться меры за невыполнение лицензионных требований и условий, если такие нарушения возникли в результате «принятия указанных решений».

А что насчет компенсаций за отключение интернета? В пресс-релизе говорится следующее: определяется, что «приостановление или ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи по решению ОАЦ не является основанием для возникновения ответственности оператора электросвязи за убытки, причиненные пользователям услуг электросвязи в результате таких действий».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что этим проектом предусматривается «создание четких и эффективных механизмов оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы, напрямую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 3 апреля: что ждет завтра все знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by