ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Geely озвучила характеристики кроссовера KX11 на платформе Volvo

02.04.2021 18:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Geely у себя на родине обнародовала характеристики кроссовера, известного под индексом KX11. На внутреннем китайском рынке новинка будет продаваться под именем Xingyue L, но на экспорт кроссовер наверняка отправится под другим названием.


Напомним, что, как и купеобразный «паркетник» Tugella, новый кроссовер Geely построен на модульной платформе CMA, спроектированной инженерами Volvo. А вслед за седаном Preface кроссовер примерил свежий стиль марки с пятиугольной радиаторной решеткой с вогнутыми прутьями.


Длина Xingyue L составляет 4,77 м, ширина равна 1,89 м, а колесная база — 2,84 м. Главная особенность интерьера — сплошная стеклянная поверхность на передней панели, которая объединяет два дисплея: один для мультимедиасистемы и второй, расположенный перед пассажиром. Приборы также виртуальные.


В списке оснащения Xingyue L — панорамная крыша, система кругового обзора, кнопка запуска двигателя, автопарковщик с дистанционным управлением и система V2X для коммуникации машины с другими транспортными средствами и инфраструктурой. Благодаря ей, в частности, можно получать информацию об ограничении скорости на том или ином участке, заторах, дорожных работах и тому подобном.



Зарезервированный для кроссовера силовой агрегат — это двухлитровая бензиновая турбо-«четверка» семейства Volvo Drive-E с двумя вариантами форсировки. На базовой версии она развивает 218 л.с. и 325 Нм крутящего момента, а пару ей составляет 7-ступенчатый «робот». Привод — передний. Более мощная версия — это 238 л.с. и 350 Нм, а в трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» Aisin и полный привод.


Первый публичный показ Xingyue L состоится в апреле на Шанхайском автосалоне, где компания озвучит еще больше информации о новинке. В китайской продаже кроссовер появится в третьем квартале текущего года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Geely у себя на родине обнародовала характеристики кроссовера, известного под индексом KX11.
 
Новости дня
Новости разные
 
У М’янме экс-прэмʼера Аўн Сан Су Чжы абвінавацілі ў парушэньні дзяржаўнай таямніцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by