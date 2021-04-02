Geely озвучила характеристики кроссовера KX11 на платформе Volvo

Источник материала: Tut.by

Компания Geely у себя на родине обнародовала характеристики кроссовера, известного под индексом KX11 . На внутреннем китайском рынке новинка будет продаваться под именем Xingyue L, но на экспорт кроссовер наверняка отправится под другим названием.





Напомним, что, как и купеобразный «паркетник» Tugella , новый кроссовер Geely построен на модульной платформе CMA, спроектированной инженерами Volvo. А вслед за седаном Preface кроссовер примерил свежий стиль марки с пятиугольной радиаторной решеткой с вогнутыми прутьями.





Длина Xingyue L составляет 4,77 м, ширина равна 1,89 м, а колесная база — 2,84 м. Главная особенность интерьера — сплошная стеклянная поверхность на передней панели, которая объединяет два дисплея: один для мультимедиасистемы и второй, расположенный перед пассажиром. Приборы также виртуальные.





В списке оснащения Xingyue L — панорамная крыша, система кругового обзора, кнопка запуска двигателя, автопарковщик с дистанционным управлением и система V2X для коммуникации машины с другими транспортными средствами и инфраструктурой. Благодаря ей, в частности, можно получать информацию об ограничении скорости на том или ином участке, заторах, дорожных работах и тому подобном.









Зарезервированный для кроссовера силовой агрегат — это двухлитровая бензиновая турбо-«четверка» семейства Volvo Drive-E с двумя вариантами форсировки. На базовой версии она развивает 218 л.с. и 325 Нм крутящего момента, а пару ей составляет 7-ступенчатый «робот». Привод — передний. Более мощная версия — это 238 л.с. и 350 Нм, а в трансмиссии — 8-ступенчатый «автомат» Aisin и полный привод.





Первый публичный показ Xingyue L состоится в апреле на Шанхайском автосалоне, где компания озвучит еще больше информации о новинке. В китайской продаже кроссовер появится в третьем квартале текущего года.