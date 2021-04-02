Раскрыто затопление суши по всему миру 15 тысяч лет назад

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Климатологи нашли первые достоверные свидетельства того, что повышение уровня моря на 18−20 метров в конце ледниковой эпохи было связано с таянием северной, а не южной полярной шапки. Статью с описанием их исследования опубликовал научный журнал Nature Communications , пишет ТАСС .



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Последняя ледниковая эпоха началась 2,8 млн лет назад. Тогда средние температуры на Земле резко упали, а площадь полярных шапок увеличилась. В результате уровень Мирового океана уменьшился на несколько десятков метров, и многие острова — например, Британия и Новая Гвинея — стали полуостровами.

Примерно 14,7 тыс. лет назад уровень моря резко вырос: современных значений он достиг всего за 500 лет. Это могло произойти в результате отступления полярных шапок и попадания большого количества талой воды в Мировой океан. Однако к единому мнению о том, откуда именно взялась эта вода, ученые пока не пришли.

Дело в том, что первые попытки просчитать или найти следы этих процессов привели к противоречивым результатам. Одни из них указывали, что увеличение уровня моря преимущественно было связано с таянием ледников в Антарктике, а другие указывали на то, что источником талой воды были континентальные ледники северного полушария.

Британские исследователи предположили, что подобные разночтения были связаны с тем, что геологи работали преимущественно у побережья тропических или экваториальных островов, которые расположены очень далеко от областей, где раньше находились ледники. Поэтому авторы нового исследования попытались найти геологические следы колебаний уровня моря в умеренных широтах Северного полушария.

Во время поисков ученые заметили, что многие озера северо-западного побережья Шотландии в недавнем прошлом были частью Мирового океана. Они оказались в изоляции из-за того, что высота многих прибрежных регионов Британии выросла на несколько десятков метров после того, как ледники отступили и перестали давить на породы острова.

Благодаря этому подобные озера сохранили химические и геологические следы процессов, которые происходили рядом с ними незадолго до изоляции, когда ледники уже растаяли. Ученые воспользовались этим, чтобы оценить, какую роль ледники Северного полушария играли в увеличении уровня моря в конце ледниковой эры.

Оказалось, что почти весь этот прирост был связан с таянием северной, а не южной ледовой шапки, в том числе ледников Евразии, Северной Америки и Гренландии. Расчеты ученых показывают, что в общей сложности эти ледовые массивы за 500 лет потеряли воды примерно в два раза больше, чем сейчас находится в ледниковой шапке Гренландии.

«Наш следующий шаг — узнать механизмы, которые запустили процесс таяния северных полярных шапок, а также оценить, как приток огромного количества пресной воды повлиял на круговорот течений в Северной Атлантике. Ответы на эти вопросы крайне важны для понимания того, приведет ли дальнейшее сокращение площади ледников Гренландии к остановке Гольфстрима, что сильно повлияет на климат Британии и всей Европы», — подытожила Пиппа Уайтхаус, доцент Даремского университета и один из авторов исследования.