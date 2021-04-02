|
Бар «Синяя коза» временно закрыли. До этого проверяющие пришли в другие бизнесы владелицы
Источник материала: Tut.by
Бар «Синяя коза» с улицы Революционной, 7, временно закрыли до устранения нарушений после визита санстанции. Об этом
Бизнесвумен рассказала, что ее бизнесы сейчас временно закрыты. Речь о баре «Синяя коза» с улицы Революционной, 7, event-пространстве «Месца» на Революционной, где на днях открылась выставка проекта
Проекты закрыты временно, до устранения нарушений.
Ксения написала в Facebook, что в связи с событиями получила удивительное количество поддержки от всех и поблагодарила за это.
Федорова публично говорит о политике, высказывает свою позицию в соцсетях и в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бар «Синяя коза» с улицы Революционной, 7, временно закрыли до устранения нарушений после визита санстанции. Об этом рассказала его владелица Ксения Федорова в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)