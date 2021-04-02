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Бар «Синяя коза» временно закрыли. До этого проверяющие пришли в другие бизнесы владелицы

02.04.2021 18:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бар «Синяя коза» с улицы Революционной, 7, временно закрыли до устранения нарушений после визита санстанции. Об этом рассказала его владелица Ксения Федорова в Facebook. До этого проверяющие пришли в ивент-пространство «Месца», также принадлежащее Ксении, и в ее маникюрный салон «Сороки».


Фото: Евгений Ерчак, The Village Беларусь

Бизнесвумен рассказала, что ее бизнесы сейчас временно закрыты. Речь о баре «Синяя коза» с улицы Революционной, 7, event-пространстве «Месца» на Революционной, где на днях открылась выставка проекта «Машина дышит, а я — нет», а также маникюрном салоне «Сороки» c той же Революционной.

Проекты закрыты временно, до устранения нарушений.

Ксения написала в Facebook, что в связи с событиями получила удивительное количество поддержки от всех и поблагодарила за это.

Федорова публично говорит о политике, высказывает свою позицию в соцсетях и в прессе. Ее бизнесы также принимали участие в «забастовках» и не работали в определенные дни в прошлом году.

 
 
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Бар «Синяя коза» с улицы Революционной, 7, временно закрыли до устранения нарушений после визита санстанции. Об этом рассказала его владелица Ксения Федорова в...
 
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