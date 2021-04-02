В Беларуси могут ужесточить сроки строительства частных домов

Источник материала: АФН

В Беларуси подготовлен и вынесен на общественное обсуждение проект нового указа о строительстве жилых домов, в случае принятия которого будут резко ужесточены условия строительства частных домов.

При этом, утверждается, что новый указ «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории» разработан для того, чтобы стимулировать граждан вкладывать деньги в строительство жилья, передает БелаПАН.

Один из стимулов гласит, что индивидуальный жилой дом должен быть введен в эксплуатацию в течение пяти лет. Этот срок начинается с даты, когда гражданин зарегистрировал свои права на земельный участок. Срок установлен с учетом права на консервацию в течение трех лет, причем продлить ее исполком не может.

Для сравнения: действующий указ № 87 от 7 февраля 2006 года позволяет завершить строительство такого дома в течение восьми лет. И это с учетом трех лет консервации и «одноразовой» возможности исполкома продлить срок строительства на два года.

Кроме того, под завершением строительства действующий указ № 87 понимает возведение жилого дома под крышу, без обязательства ввести его в эксплуатацию. Проект нового указа обязывает гражданина принять объект в эксплуатацию.

Гражданин, который не успеет закончить стройку в отведенное время, сможет продать незавершенку или провести другое отчуждение недостроенного дома, причем срок продажи не установлен.

Проект документа также предусматривает введение сроков завершения строительства на участках, полученных до вступления нового документа в силу: более пяти лет, включая консервацию — в течение полугода; более четырех лет — в течение одного года; более трех лет — в течение двух лет; более двух лет — в течение трех лет; более одного года — в течение четырех лет.

«Если на дату вступления в силу указа объект законсервирован, то по истечении срока консервации либо со дня принятия физическим лицом решения о его расконсервации, возведение должно быть завершено в указанные сроки и обеспечена приемка объекта в эксплуатацию, либо физическим лицом должно быть принято решение об отчуждении такого объекта», — отмечается в проекте.

В ситуации, когда денег на строительство у гражданина нет, он может законсервировать объект, чтобы потом произвести его отчуждение.

Тот, кто купит недостроенный объект, должен завершить его постройку за три года с даты регистрации права собственности на такой объект.

Если же объект наследуется, то согласно проекту указа на его строительство отводится три года и шесть месяцев со времени открытия наследства.

Если дом не построен в срок, а решение о его отчуждении не принято в отведенное время, то гражданину увеличат ставку земельного налога в сто раз. Причем это решение затронет всех граждан независимо от того, есть ли у них законное освобождение от уплаты налога или нет.

В настоящее время ставка земельного налога по жилой усадебной застройке составляет 0,1% от кадастровой стоимости земельного участка. По решению исполкомов эта ставка может быть увеличена на повышающий коэффициент 2.

До 11 апреля проект указа можно обсудить на Правовом портале.