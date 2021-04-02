Выстраивать мосты: как сотрудничают Беларусь и Крым

Источник материала: Sputnik Беларусь

Определенный спад в отношениях Беларуси и Крыма в пандемический 2020 год наблюдался, однако, впрочем, он легко восстановится в этом году, заявил старший советник посольства России в Беларуси Анатолий Семенцов во время онлайн-видеомоста Минск – Симферополь в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

По словам Семенцова, посольство ждет крымчан в Беларуси и готово оказать любую поддержку.

"Я с оптимизмом смотрю в будущее, у Беларуси с Крымом хорошие перспективы. В следующем году будет 8-й Форум регионов Беларуси и России, и мы хотели бы подключить Крым к участию. Это помогло бы нашему сотрудничеству", – отметил советник.

Общая история

По мнению депутата Госдумы РФ Светланы Савченко, белорусам и крымчанам нужно поднять общую историю. Она подчеркнула: народы должны расширять взаимное гуманитарное сотрудничество, обмениваться культурой и молодежными мероприятиями.

"Есть интересный проект – Крымская война, в которой принимал участие Минский пехотный полк. Беларуси можно было бы взять эту историю и каким-то образом посотрудничать с Крымом. Нужно поднять эту историю, чтобы понимать, что не 20 лет назад началось наше сотрудничество", – отметила она.

Савченко сказала, что было бы неплохо, если бы белорусские и крымские военные поисковики вместе поработали, и "если мы сможем сотрудничать в историческом контексте, самое продвинутое направление пока – память о Великой Отечественной войне".

Взаимное оздоровление

Еще одна тема для сотрудничества – совместное оздоровление детей. По словам Светланы Савченко, один из крымских курортов, Евпаторию, хотят сделать Всероссийской детской здравницей.

"Нужно продумать механизмы: как мы можем в рамках Союзного государства взаимно оздоравливать наших детей? Будет это дорожная карта или еще что-то", – пояснила депутат Госдумы.

Председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при посольстве РФ в Минске Андрей Геращенко в свою очередь отметил, что когда-то в Беларуси действовала программа оздоровления детей соотечественников.

"Ездили в Туапсе, потом оздоравливали деток в Беларуси. Сейчас думаем отправлять их в лагеря Крыма. А тамошние власти могут поднять вопрос об оздоровлении своих детей в белорусских лагерях – Зубренке и так далее", – констатировал Геращенко.

Торговля с полуостровом

Заместитель торгового представителя России в Беларуси Залина Кобесова поделилась статистикой: товарооборот между республикой и полуостровом за прошлый год сократился на 17,9%, однако доля нашей страны во внешнеторговом экспорте Крыма занимает второе место – 21,8%.

"Если проанализировать начало 2021 года, ситуация более оптимистичная – за январь экспорт вырос на 26,2%, импорт – на 46,7%", – привела цифры Кобесова.

По словам председателя высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Беларуси Андрея Копытка, белорусская продукция в Крыму востребована. И как только будут сняты все логистические ограничения на поставки в Крым, экспорт товаров нужно увеличивать.

"Многие предприниматели хорошо знают Краснодарский край как безбарьерное логистическое направление. На ввоз товаров в Крым пока же остаются некоторые препятствия", – сказал Копыток.

Председатель РНКА "Белорусы Крыма" Роман Чегринец считает, что если страна и регион смогут наладить экономическую связь, то политическая и социально-гуманитарная сферы соответственно сдвинутся следом. По его мнению, для белорусских компаний все открыто и доступно для того, чтобы заниматься бизнесом с крымскими бизнесменами.

"Мы должны помогать нашим регионам быть ближе и выстраивать мосты. И главное для этой связи – логистика, возвращение прямого железнодорожного и авиасообщения", – отметил он.

Чегринец добавил, что белорусский этнос в Крыму – четвертый по величине, и Беларусь должна быть представлена на полуострове во всех сферах народного хозяйства – экономике, социальной политике, культуре и других.

Мало культуры

В свою очередь генеральный директор международного фонда поддержки деятелей культуры и искусства Андрей Лопацкий отметил, что духовная сфера – тоже часть экономики, "бизнес, который позволил бы увеличить товарооборот, и не на малые цифры".

"В Беларуси в последнее время не видим крымских исполнителей, театралов, актеров – так же, как и белорусских не видим в Крыму. А это ведь тоже экономическая составляющая. Все знают, что такое белорусская и крымская культура и насколько они богатые", - уточнил гендиректор фонда.

По мнению Лопацкого, между Беларусью и Крымом недостаточная гастрольная деятельность, и надо над этим работать.

Крымское землячество

Кроме того, Андрей Лопацкий представил во время онлайн-видеомоста документы на регистрацию первого за пределами России социально-культурного центра "Крымское землячество" – он расположился в Минске. По словам генерального директора международного фонда поддержки деятелей культуры и искусства, центр создан не столько для уроженцев Крыма, "сколько для тех людей, которые там когда-то жили, работали, служили, отдыхали и просто любят Крым".

Полную версию онлайн-видеомоста Минск – Симферополь, приуроченного ко Дню единения народов Беларуси и России смотрите на Sputnik Беларусь.