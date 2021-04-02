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Депутаты ППНС приняли поправки в законы по вопросам СМИ

02.04.2021 18:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Палата представителей 2 апреля в первом чтении приняла законопроект «Об изменении законов по вопросам средств массовой информации».

Депутаты ППНС приняли поправки в законы по вопросам СМИ

В частности, уточняются требования к учредителю и главному редактору СМИ, расширяются обязанности юрлица, на которое возложены функции редакции СМИ, владельцев интернет-ресурса, сетевого издания, а также конкретизируются полномочия журналиста, передает БелаПАН.

Предлагается закрепить основания для лишения аккредитации журналиста СМИ, определить, когда неисполнение журналистом СМИ обязанностей будет являться «грубым нарушением его трудовых обязанностей».

Поправки в законы по вопросам СМИ уточняют процедуру внесения изменений в Государственный реестр средств массовой информации; конкретизируют применение ссылок (гиперссылок) на средство массовой информации, интернет-ресурс, информационное агентство; расширяют перечень видов информации, распространение которой запрещено.

Законопроект также предлагает принять меры для ограничения иностранного влияния на информационный рынок, исключив имеющуюся преференцию для редакций СМИ, в уставном фонде которых присутствуют иностранные инвестиции, превышающие 20%; повысить статус межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности.

Предусматривается также расширить перечень оснований для: отказа в госрегистрации (перерегистрации) СМИ; вынесения письменного предупреждения юрлицу, на которое возложены функции редакции СМИ, и владельцу сетевого издания; принятия решения об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию.

Министерству информации предлагается дополнительно предоставить право принимать следующие решения: о прекращении выпуска СМИ (наряду с судом при наличии соответствующего решения межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере при Совете безопасности); об ограничении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, устанавливать срок, в течение которого такой доступ не может быть возобновлен по заявлению владельца интернет-ресурса, сетевого издания; о направлении уведомления о включении копии интернет-ресурса в список идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым ограничен.

Кроме того, планируется уполномочить генерального прокурора, прокуроров областей и Минска на вынесение постановлений об ограничении доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, «через которые распространяется информация, направленная на пропаганду экстремистской деятельности и другой информации, способной нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

 
Теги: Минск
 
 
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Палата представителей 2 апреля в первом чтении приняла законопроект «Об изменении законов по вопросам средств массовой информации».
 
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