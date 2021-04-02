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Инспекторы получат право запретить видео- и фотосъемку в любой момент?

02.04.2021 18:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня открылась пятая сессия Палаты представителей Нацсобрания. Среди 11 рассматриваемых законопроектов есть и тот, что касается автомобилистов и их взаимодействия с инспекторами ГАИ — проект закона «Об изменении законов» (по вопросам деятельности ОВД и других правоохранительных органов). Согласно положениям, озвученным главой МВД Иваном Кубраковым, сотрудники ОВД смогут запрещать съемку, проводить досмотр ТС и другое.

Среди списка предложений, обнародованных пресс-службой Палаты представителей, есть и те, которые с легкостью могут «примерить» на себя водители. Безусловно, речь идет о взаимодействии автомобилиста с сотрудниками ГАИ. В качестве основных подобных пунктов можем выделить следующие.

Наделить ОВД правами:

  • на запрещение гражданам осуществления видеозаписи, фото- и киносъемки (пока что косвенный запрет касается только ведения административного процесса: «По решению должностного лица, а также по ходатайству участников административного процесса могут применяться звуко- и видеозапись, а применение таких средств другими лицами допускается только с разрешения должностного лица», согласно 6.12.2 ПИКоАП);
  • на проведение личного досмотра (вместо личного обыска) задержанного лица и досмотра находящихся при нем вещей и транспортных средств;
  • на получение без письменного согласия физлиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные (под это определение подходят и сведения о выданных водительских медсправках);
  • проверки у граждан документов, необходимых для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением которых возложены на ОВД.

По сообщению Палаты представителей, проект предусматривает и другие нововведения, косвенно касающиеся автомобилистов:

  • отнести ОВД к военизированным организациям;
  • закрепить основания и пределы ограничения гласности реализации функций ОВД;
  • создать подразделения по противодействию киберпреступности;
  • усовершенствовать основания и порядок применения оружия и спецсредств в установленных законом случаях;
  • расширение перечня случаев применения боевой и спецтехники для обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка.

Наделить ОВД правами:

  • на изъятие на временное хранение предметов и веществ, запрещенных к проносу (провозу) на объекты органов внутренних дел;
  • на осуществление звуко- и видеозаписи окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей;
  • на применение спецсредств к задержанным правонарушителям в случаях, если имеются основания полагать, что они могут причинить вред окружающим или себе.

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Сегодня открылась пятая сессия Палаты представителей Нацсобрания. Среди 11 рассматриваемых законопроектов есть и тот, что касается автомобилистов и их...
 
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