Инспекторы получат право запретить видео- и фотосъемку в любой момент?

Источник материала: Onliner

Сегодня открылась пятая сессия Палаты представителей Нацсобрания. Среди 11 рассматриваемых законопроектов есть и тот, что касается автомобилистов и их взаимодействия с инспекторами ГАИ — проект закона «Об изменении законов» (по вопросам деятельности ОВД и других правоохранительных органов). Согласно положениям, озвученным главой МВД Иваном Кубраковым, сотрудники ОВД смогут запрещать съемку, проводить досмотр ТС и другое.

Среди списка предложений, обнародованных пресс-службой Палаты представителей, есть и те, которые с легкостью могут «примерить» на себя водители. Безусловно, речь идет о взаимодействии автомобилиста с сотрудниками ГАИ. В качестве основных подобных пунктов можем выделить следующие.

Наделить ОВД правами:

на запрещение гражданам осуществления видеозаписи, фото- и киносъемки (пока что косвенный запрет касается только ведения административного процесса: «По решению должностного лица, а также по ходатайству участников административного процесса могут применяться звуко- и видеозапись, а применение таких средств другими лицами допускается только с разрешения должностного лица», согласно 6.12.2 ПИКоАП);

на проведение личного досмотра (вместо личного обыска) задержанного лица и досмотра находящихся при нем вещей и транспортных средств;

на получение без письменного согласия физлиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные (под это определение подходят и сведения о выданных водительских медсправках);

и сведения о выданных водительских медсправках); проверки у граждан документов, необходимых для проверки соблюдения ими правил, надзор и контроль за выполнением которых возложены на ОВД.

По сообщению Палаты представителей, проект предусматривает и другие нововведения, косвенно касающиеся автомобилистов:

отнести ОВД к военизированным организациям;

закрепить основания и пределы ограничения гласности реализации функций ОВД;

создать подразделения по противодействию киберпреступности;

усовершенствовать основания и порядок применения оружия и спецсредств в установленных законом случаях;

расширение перечня случаев применения боевой и спецтехники для обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка.

Наделить ОВД правами:

на изъятие на временное хранение предметов и веществ, запрещенных к проносу (провозу) на объекты органов внутренних дел;

на осуществление звуко- и видеозаписи окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей;

на применение спецсредств к задержанным правонарушителям в случаях, если имеются основания полагать, что они могут причинить вред окружающим или себе.