Могилевчанин купил нож для походов и отнес на экспертизу. Теперь место ножа только в домашней коллекции

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Могилевчанин приобрел нож для выживания, чтобы пользоваться им в туристических походах. Вот только не несет ли он опасности для самого хозяина в виде штрафа или уголовной ответственности? Мужчина понимал, что не каждый производитель вдается в важные для криминалистов данные при изготовлении ножей, поэтому отнес покупку на экспертизу. Там нож признали холодным оружием колюще-режущего действия.

«Нож приспособлен для использования в походных условиях: помещен в ножны из нейлонового материала, в полой рукояти находятся леска с крючком, нитки с иголкой, спички, а внутри втулки расположен компас», — сообщается на сайте УГКСЭ по Могилевской области.





В ходе исследования судебный эксперт установил, что по конструктивным особенностям представленный нож совпадает с ножом для выживания Jungle King 1 испанской фирмы Aitor. Конструктивные признаки, размерные и технические характеристики, а также результаты сравнительного исследования позволили эксперту сделать вывод о том, что нож является короткоклинковым холодным оружием колюще-режущего действия.

Владелец ножа от мирового бренда должен соблюдать нормы законодательства в части использования холодного оружия.

— В разных странах разные законодательства, например, где-то этот нож не будет являться холодным оружием и с ним можно ходить в турпоходы. Объект мы вернули владельцу, он теперь знает, что это холодное оружие и с ним нельзя ходить по городу и перевозить. Мы выдали ему соответствующее заключение экспертизы, — сообщила Ирина Рачковская, пресс-секретарь УГКСЭ по Могилевской области.

Какая ответственность за ношение такого ножа?

Если запрещенный предмет обнаружат представители компетентных органов и экспертиза подтвердит, что это холодное оружие, то человеку грозит штраф от двух до шести базовых величин согласно т. 23.47 КоАП, с возможной конфискацией. Если в течение года после штрафа человек еще раз попадается с холодным оружием, то за это грозит уголовная ответственность, наказание — общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест.

Какое холодное оружие вправе иметь граждане?

Те, у кого есть разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, имеют право приобрести охотничье холодное клинковое оружие. Указанное оружие регистрируется при его реализации торговым предприятием путем отметки в разрешении органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. А также те, кто у кого есть лицензия на экспонирование и коллекционирование оружия, вправе приобрести холодное клинковое оружие.

Если вы не охотник и у вас нет лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия — никакое холодное оружие хранить, перевозить и носить вы не вправе.