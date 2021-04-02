Законопроект: ОАЦ получит право приостанавливать или ограничивать функционирование сетей электросвязи

Источник материала: Салiдарнасць

Парламент рассмотрел законопроект об электросвязи.

2 апреля депутаты парламента рассмотрели ряд законопроектов. Среди них и проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об электросвязи».

Проект закона предусматривает «создание четких и эффективных механизмов оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы, напрямую затрагивающие вопросы национальной безопасности, в том числе на пресечение противоправной деятельности в сети Интернет».

В частности, Оперативно-аналитический центр предлагается наделить правом «принимать решения о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи в определенных законопроектом случаях».

Невыполнение операторами электросвязи требований ОАЦ, содержащихся в принимаемых в соответствии с законом з «Об электросвязи» решениях, признается грубым нарушением законодательства о лицензировании в области связи.

Одновременно закрепляется, что к операторам электросвязи не применяются меры, предусмотренные законодательством о лицензировании за невыполнение лицензионных требований и условий, если такие нарушения возникли в результате принятия указанных решений.

Также определяется, что приостановление или ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи по решению ОАЦ не является основанием для возникновения ответственности оператора электросвязи за убытки, причиненные пользователям услуг электросвязи в результате таких действий.