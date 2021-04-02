Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз погоды на 3 апреля: северный ветер, снег и дождь 3 апреля погодные условия будет определять прохладная влажная неустойчивая воздушная масса.

3 апреля погодные условия будет определять прохладная влажная неустойчивая воздушная масса с территории севера Европы. Из-за чего температурный фон будет пониженным, ветер северный, пройдут осадки.В субботу облачно с прояснениями. Во многих районах пройдет небольшой кратковременный мокрый снег вперемешку с дождем. Влажность до 70%. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.К утру температура воздуха составит до +2°C. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 5 – 7 градусов прохладнее.В середине дня воздух существенно не прогреется и столбики термометров не поднимутся выше +5°C по северу и +7°C по югу.К вечеру +3…+5°C.В воскресенье сохранится влияние холодного воздуха с севера Европы. Атмосферное давление подрастет, облаков и осадков станет меньше. Будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку пройдет небольшой кратковременный мокрый снег с дождем. Влажность до 50%. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -4…+1°C, днем +4…+9°C. В первой половине следующей недели сохранится прохладная погода.