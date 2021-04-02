ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК возбудил уголовное дело в отношении легендарной пловчихи Александры Герасимени

02.04.2021 18:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

СК возбудил уголовное дело в отношении легендарной пловчихи Александры Герасимени
Александра Герасименя
Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное тело в отношении Александры Герасимени и Александра Опейкина. Об этом UDF проинформировали в пресс-службе СК РБ.

По данным следствия, в августе 2020 года Александра Герасименя и Александр Опейкин создали объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности», «»провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь.

«На деле, Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - говорится в сообщении СК.


В результате действия «Белорусского фонда спортивной солидарности» из Беларуси был перенесен ряд крупных спортивных мероприятий, чем, по информации СК, был нанесен «значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства».

Действия членов БФСС следователями квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.

Для справки



Александра Герасименя - двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года (50 и 100 метров вольным стилем), бронзовый призер Олимпиады 2016 (50 метров вольным стилем), обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы на длинной и короткой воде.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевчанин купил нож для походов и отнес на экспертизу. Теперь место ножа только в домашней коллекции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by