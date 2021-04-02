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Александра Герасименя

UDF

«На деле, Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной компании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества. В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», - говорится в сообщении СК.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СК возбудил уголовное дело в отношении легендарной пловчихи Александры Герасимени Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, в августе 2020 годасоздали объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности», «»провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь.В результате действия «Белорусского фонда спортивной солидарности» из Беларуси был перенесен ряд крупных спортивных мероприятий, чем, по информации СК, был нанесен «значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства».Действия членов БФСС следователями квалифицированы по ч.3 ст.361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет.В настоящий момент по уголовному делу проводятся неотложные следственные и процессуальные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.Александра Герасименя - двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года (50 и 100 метров вольным стилем), бронзовый призер Олимпиады 2016 (50 метров вольным стилем), обладательница золотых наград чемпионатов мира и Европы на длинной и короткой воде.