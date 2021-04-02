Футболистки «Минска» вынесли на поле майку арестованной одноклубницы

Источник материала: Tut.by

Футболистки «Минска» после прошедшего тура женского ЧБ получили немало критики. Претензия к ним заключалась в отсутствии поддержки в адрес одноклубницы Ульяны Асаулы, задержанной 25 марта, в День воли, и получившей 13 суток по «народной» статье 24.23 (ранее 23.34) КоАП РБ. На матче против «Бобруйчанки» футболистки никак не упомянули Асаулу и спели государственный гимн. Однако в матче с «Витебском» ситуация все же изменилась, пишет «Трибуна».

Команда на предматчевом представлении уже не обнималась и гимн не пела, зато вынесла майку со вторым номером Асаулы, все еще находящейся за решеткой. Непосредственно в руках майку держала вратарь Полина Малаева, которая подписала письмо за честные выборы и против насилия.



Фото: АБФФ

Матч закончился разгромной победой — «Минск» вынес оппоненток со счетом 16:0.