|
Ядерная желтуха, мадароз и хейтит - это существующие болезни? Проверим вашу доверчивость в тесте
Источник материала: Tut.by
Некоторые заболевания имеют очень необычные названия, которые легко спутать с чем-то несуществующим. HEALTH.TUT.BY предлагает проверить, сможете ли вы отличить выдумку от реальной терминологии.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые заболевания имеют очень необычные названия, которые легко спутать с чем-то несуществующим. HEALTH.TUT.BY предлагает проверить, сможете ли вы отличить выдумку...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)