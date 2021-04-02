Главное про увольнения на молокозаводе: останавливалось ли производство, возвращаются ли работники

Источник материала: Tut.by

На этой неделе в центре внимания оказался Минский молочный завод №1. Сначала оттуда стали активно увольняться работники, не согласные подписать новый договор о коллективной материальной ответственности. Потом на предприятии отстранили гендиректора, приказ о коллективной ответственности отменили, а работников пообещали вернуть. А Федерация профсоюзов сообщила , что о проблеме было известно еще с осени. FINANCE.TUT.BY выяснил, как сейчас обстоят дела на заводе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сегодня на Минском молочном заводе №1 прошло собрание, на котором объявили об отмене приказа о коллективной материальной ответственности для всех, в том числе и для тех, кто ранее подписал этот документ. Также руководство планирует «максимально возвращать людей».

— Собрался полный актовый зал, даже мест не хватало — люди стояли. Все всё услышали, пообщались, поговорили, друг друга поняли. Я думаю, что люди вернутся на предприятие, — говорит Сергей Некрашевич, генеральный директор КУП «Миноблмясомолпром» (в этот холдинг входит Минский молочный завод № 1). — Пока нет данных о том, сколько человек хотят вернуться. Есть те, кто был принят на работу уже сегодня, потому что объявлено об этом было еще с утра.

Работники завода рассказывали FINANCE.TUT.BY, что в то время, когда люди активно увольнялись, трудиться на предприятие приезжали с Молодечненского молочного комбината. Сергей Некрашевич подтверждает, что такое действительно было, часть людей привлекали из Молодечно.

— Но надо понимать, что Молодечненский молочный комбинат входит в холдинг 1-го молочного. Прежний генеральный директор был директором всего холдинга, в том числе комбината в Молодечно, и он имел право перенаправить и сырье, и рабочую силу на другие площадки внутри холдинга.

Также работники завода сообщали, что во время увольнений якобы не работала одна из производственных линий предприятия.

— Производство работало, работает и будет работать в штатном режиме, все меры для этого принимаются. Если остановки и были, то по технологическим причинам: есть же ремонтные работы, настройка оборудования и так далее. Остановок, связанных именно с нехваткой людей, не было. Также не было перебоев с поставкой продукции, заявки исполняются в штатном режиме, — комментирует Сергей Некрашевич.