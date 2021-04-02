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«Золотая шайба» в Минске: в борьбу вступили хоккейные команды дивизиона «Б»

02.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит очередной этап детского хоккейного турнира «Золотая шайба». За призы президента страны сражаются команды дивизиона «Б».

Это дивизион, где выступают ребята, у которых нет возможности тренироваться на крытой ледовой арене. Профессионально хоккеем никто из них не занимается. Это главное условие турнира. В финал вышли пять команд из каждой области страны. Они поспорят за медали на «Чижовка-арене». Многие из участников мечтают связать свою жизнь с хоккеем и турнир «Золотая шайба» дает им такую возможность.

«Это как Новый год. Каждый год такой праздник», – говорит капитан команды Минской области Максим Мозоль.

«У нас система отбора в стране выстроена. Поэтому у каждого ребенка, который показывает определенные спортивные результаты, есть возможность показать себя с лучшей стороны. Профессиональные тренеры смотрят все любительские соревнования и эти талантливые звездочки всегда видны», – отметил директор Республиканского центра физического воспитания и спорта Виталий Стригельский.

Накануне завершился турнир в младшей возрастной группе. В нем участвовали хоккеисты 2007-2009 годов рождения.



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Теги: Минск
 
 
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Это дивизион, где выступают ребята, у которых нет возможности тренироваться на крытой ледовой арене. Профессионально хоккеем никто из них не занимается.
 
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