Караев рассказал, пойдет ли в президенты вместо Лукашенко









Дело было так. Посещая с визитом гродненское предприятие «Молочный мир» Лукашенко сказал:

— Вот у меня два человека (бывший министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и бывший министр МВД Юрий Караев) моих здесь. Они могут участвовать в президентских выборах. Они будут крепкими кандидатами. Один генерал, второй губернатор, – сказал Лукашенко.

Сегодня Юрий Караев ответил на вопрос о том, есть ли у него президентские амбиции.

Sputnik.by . Слово за Владимиром Караником. —Конечно же нет, — цитирует его. Слово за Владимиром Караником.



