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В Генштабе Беларуси заявили о кардинальном пересмотре военной доктрины Союзного государства
Источник материала: Партизан
Документ еще должен быть утвержден на Высшем государственном совете
Военная доктрина Союзного государства Беларуси и России претерпела существенные изменения. Такое заявление сделал замначальника Генштаба белорусских Вооруженных сил Павел Муравейко.
– Мы не стоим на месте в правоприменительной практике. Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики, – военная доктрина Союзного государства, – заявил он в ходе торжественного собрания «Союзное государство: открывая новые возможности», его цитирует агентство
По словам Муравейко, документ еще должен еще быть утвержден на Высшем государственном совете. Какие конкретно кардинальные изменения произошли в доктрине, военачальник не уточнил.
Напомним, что 31 марта в Москве встречались начальники генерального штабов вооруженных сил России и Беларуси. Они обсудили актуальные вопросы белорусско-российского военного сотрудничества.
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Документ еще должен быть утвержден на Высшем государственном совете
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