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В Генштабе Беларуси заявили о кардинальном пересмотре военной доктрины Союзного государства

02.04.2021 19:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Документ еще должен быть утвержден на Высшем государственном совете



Военная доктрина Союзного государства Беларуси и России претерпела существенные изменения. Такое заявление сделал замначальника Генштаба белорусских Вооруженных сил Павел Муравейко.

– Мы не стоим на месте в правоприменительной практике. Буквально недавно кардинально пересмотрен документ, составляющий базис согласованной военной политики, – военная доктрина Союзного государства, – заявил он в ходе торжественного собрания «Союзное государство: открывая новые возможности», его цитирует агентство «РИА Новости».

По словам Муравейко, документ еще должен еще быть утвержден на Высшем государственном совете. Какие конкретно кардинальные изменения произошли в доктрине, военачальник не уточнил.

Напомним, что 31 марта в Москве встречались начальники генерального штабов вооруженных сил России и Беларуси. Они обсудили актуальные вопросы белорусско-российского военного сотрудничества.
 
 
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Документ еще должен быть утвержден на Высшем государственном совете
 
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