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ГАИ предупредила байкеров, за что можно получить штраф до 1450 рублей

02.04.2021 19:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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ГАИ предупредила байкеров, за что можно получить штраф до 1450 рублей
Также к тяжким последствиям приводит отсутствие у мотоциклистов специальной экипировки, в частности, мотошлемов, и выезд на дорогу в пьяном состоянии, отмечают в Госавтоинспекции. 
© Sputnik / Виктор Толочко
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В целом, с наступлением весеннего сезона на дорогах вырастает транспортный поток за счет появления в нем двухколесных видов транспорта ― мотоциклов, скутеров, велосипедов, соответственно может расти и аварийность, говорят в ГАИ.

С начала года на территории Минской области произошло уже 3 ДТП с участием мототранспорта, в результате которых 3 человека получили травмы. Все 3 аварии случились по вине водителей мотоциклов, причем в одной из них мотоциклист был без прав, сообщила на радио Sputnik старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Минской области Ирина Сапунова.

Штрафы для бесправников

За езду без прав, в соответствии с действующим законодательством, предусматривается наказание в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин (145 ― 580 рублей), сообщила представитель ГАИ.

Если вас поймали за рулем без прав повторно за год, штраф вырастет в размере от 20 до 50 базовых (от 580 до 1450 рублей), кроме того, за такое нарушение также могут наказать общественными работами либо административным арестом, предупредила Сапунова.

Также представитель Госавтоинспекции напомнила о необходимости обучиться вождения и получить права категории А или А1, прежде чем выезжать на дорогу на мотоцикле и скутере соответственно.

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Тяжкие последствия в авариях с участием мотоциклов или скутеров провоцирует лихачество водителей двухколесного транспорта, езда без прав и с превышением...
 
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