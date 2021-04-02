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Палата представителей приняла законопроект «О защите персональных данных»

02.04.2021 19:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Палата представителей приняла во втором чтении законопроект «О защите персональных данных».

Палата представителей приняла законопроект «О защите персональных данных»
Фото: pixabay.com

Документом предусматривается определить общее понятие и категории персональных данных, принципов и условий работы с ними, порядок их трансграничной передачи.

В проекте закрепляются права субъектов персональных данных и обязанности государственных органов, юридических и физических лиц в сфере работы с персональными данными; устанавливаются дополнительные гарантии от произвольного и бесконтрольного сбора, хранения, использования, распространения, предоставления и иной обработки персональных данных физических лиц.

Определяется порядок создания уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных и его полномочия. Создание такого органа поручается Совету министров совместно с Оперативно-аналитическим центром при президенте Беларуси в трехмесячный срок после официального опубликования соответствующего закона.

Проект предусматривает ответственность за нарушение законодательства о персональных данных.

 
 
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Палата представителей приняла во втором чтении законопроект «О защите персональных данных».
 
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