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Кубраков рассказал, в каких случаях госслужащим предоставят охрану

02.04.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госслужащие могут получить физическую охрану. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава МВД Иван Кубраков, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».




Министр отметил, что для получения охраны необходимо написать заявление и предоставить его в органы внутренних дел.

— Если гражданин обращается с заявлением и это госслужащий, то обращение идет от организации или предприятия. Заявление принимается в органах внутренних дел и, естественно, организовывается государственная защита того или иного лица с учетом угрозы, которая поступает: либо угроза здоровью, либо имуществу. С учетом этого организовываются все мероприятия, в том числе и физическая охрана, если в этом есть необходимость, — заявил министр.
 
Теги: Минск
 
 
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Госслужащие могут получить физическую охрану. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава МВД Иван Кубраков, сообщает корреспондент...
 
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