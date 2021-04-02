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Власти определились с тем, как в этом году будут организованы выпускные вечера

02.04.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О планах города по проведению выпускных вечеров в школах рассказала в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Похоже, настоящий выпускной будет только с участием Лукашенко.


До окончания учебного года осталось два месяца. Графики школьных экзаменов уже объявлены Министерством образования. А ребята, оканчивающие 11 классов, интересуются, как в нынешнем году будут организованы выпускные вечера. По словам Н. Проскуровой, Мингорисполком этот вопрос уже проработал. Готовится соответствующее решение, которое будет окончательно принято на заседании городской администрации.

 — Наши предложения, подготовленные совместно с центром гигиены и эпидемиологии следующие: торжественную часть выпускного вечера в школах проведут на открытом воздухе с соблюдением необходимой социальной дистанции. Здесь будет вручение аттестатов в присутствии приглашенных родителей, гостей. Дальнейшая культурная программа организуется только для детей непосредственно в учреждении образования, — подчеркнула Н. Проскурова.
 
Теги: Минск
 
 
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О планах города по проведению выпускных вечеров в школах рассказала в эфире программы «Говорит и показывает Минск» на «Радио-Минск» председатель комитета по...
 
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