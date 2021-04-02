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Футболистки "Минска" перед игрой поддержали арестованную одноклубницу

02.04.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболистки "Минска" перед игрой чемпионата Беларуси с "Витебском" поддержали арестованную одноклубницу Ульяну Асаулу.


Перед началом матча / Cкриншот c трансляции АБФФ​

Во время исполнения гимна вратарь команды держала в руках её футболку с номером 2. 18-летняя Асаула за участие в акции протеста была осуждена на 13 суток административного ареста, сообщает "Трибуна".
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Футболистки "Минска" перед игрой чемпионата Беларуси с "Витебском" поддержали арестованную одноклубницу Ульяну Асаулу.
 
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