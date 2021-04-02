|
Футболистки "Минска" перед игрой поддержали арестованную одноклубницу
Источник материала: Партизан
Футболистки "Минска" перед игрой чемпионата Беларуси с "Витебском" поддержали арестованную одноклубницу Ульяну Асаулу.
Перед началом матча / Cкриншот c трансляции АБФФ
Во время исполнения гимна вратарь команды держала в руках её футболку с номером 2. 18-летняя Асаула за участие в акции протеста была осуждена на 13 суток административного ареста, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболистки "Минска" перед игрой чемпионата Беларуси с "Витебском" поддержали арестованную одноклубницу Ульяну Асаулу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)