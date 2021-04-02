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"Били по затылку, выламывали руки". Адвокат сообщает о пытках Ольги Золотарь

02.04.2021 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ольгу Золотарь - мать пятерых детей из поселка Ждановичи — задержали 18 марта. Третью неделю она находится под стражей, сейчас — в СИЗО на Володарского.

"Били по затылку, выламывали руки". Адвокат сообщает о пытках Ольги Золотарь
По информации TUT.BY, во время допросов Ольга заявляла, что в день задержания к ней применялась физическая сила. Адвокаты обнаружили у нее кровоподтеки на руках и шее, синяки на ягодицах.

Ольгу Золотарь задержали 18 марта на МКАД, когда она везла 10-летнюю дочь в музыкальную школу. Задержание производили сотрудники ГУБОПиК МВД, которые в тот день провели в доме обыск. После этого ее доставили в управление на улице Революционной в Минске, где, утверждает Ольга, к ней применяли физическую силу, рассказал TUT.BY ее адвокат Андрей Мочалов.

— Во время допросов у следователя Ольга трижды указывала на факты пыток. В ГУБОПиК у нее требовали разблокировать устройства и передать все сведения в отношении нее. Она решила воспользоваться правом не свидетельствовать против себя. После этого, рассказывала моя подзащитная, ее били по затылку и ягодицам, выламывали руки, прижимали голову к земле. Когда мы с ней встретились, у нее было множество телесных повреждений, кровоподтеки на руках и шее, синяки на ягодицах.

По словам Андрея Мочалова, он подавал ходатайство о вызове и привлечении судмедэксперта, чтобы зафиксировать повреждения на теле Ольги Золотарь. До сих пор, по его информации, специалист с его подзащитной не встречался.

— Также мы писали ходатайство следователю, чтобы она провела осмотр и описала повреждения. Этого также сделано не было. По моему мнению, есть попытка скрыть следы примененных пыток.

«Самое важное — семья и костел». Мать пятерых детей задержали за активную протестную деятельность. Что известно?

26 марта Ольге Золотарь предъявили обвинение. Ей вменяется в вину создание экстремистского формирования — якобы через телеграм-чат «Ждановичи 2020 — клуб любителей песен Цоя» она координировала местную протестную активность. В чате состоят чуть более 600 человек. После задержания Ольги он продолжил обновляться.

Свою вину Ольга полностью отрицает, говорит адвокат.

31 марта суд Партизанского района Минска рассмотрел жалобу на постановление о применении меры пресечения в виде заключения под стражу, но отклонил ее. Ольга Золотарь остается в СИЗО № 1 на Володарского.

Правозащитники 2 апреля признали Ольгу Золотарь политической заключенной.

В августе 2020-го Ольга Золотарь была наблюдателем на выборах, после 9 августа она стала волонтером в лагере на Окрестина. Осенью 2020-го на нее составили протокол за чаепитие в одном из дворов Ждановичей. Тогда суд назначил ей штраф. 

28 января 2021 года ее задержали за мелкое хулиганство, которое состояло в том, что вместе с соседкой она отмывала черную краску с закрашенного мурала с изображением Павла Латушко. Суд по этому делу так и не прошел, уточняет ПЦ «Весна». 

В следующий раз женщину задержали буквально спустя три дня, когда она ждала подругу возле универсама «Центральный». Тогда Ольга несколько суток провела в изоляторе в 1-м переулке Окрестина.

18 марта задержали ее мужа Сергея Ганкевича — на него составили протокол за несанкционированное пикетирование: якобы он в обеденное время вывесил в окне дома бело-красно-белый флаг. Вечером его вызвали к участковому и задержали, а на следующий день осудили на 10 суток ареста по статье 24.23 КоАП.

Как позже сообщило МВД, в отношении Ольги Золотарь возбудили уголовное дело «за активную протестную деятельность». По какой статье, в ведомстве не уточнили. По информации милиции, женщина была администратором местного дворового чата и с лета прошлого года организатором несанкционированных массовых мероприятий, «так называемых чаепитий, прогулок, концертов».

Ольга Золотарь живет в Ждановичах, вместе с мужем они воспитывают пятерых детей от 4 до 17 лет.
 
Теги: Минск
 
 
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Ольгу Золотарь - мать пятерых детей из поселка Ждановичи — задержали 18 марта. Третью неделю она находится под стражей, сейчас — в СИЗО на Володарского.
 
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